Черги з семи ранку: в Києві з кіосків пропав дешевий соціальний хліб

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Пенсіонери змушені шукати ті кіоски, куди ще завозять соціальний хліб

У Києві з продажу зник дешевий соціальний хліб, який продавали в кіосках за низькими цінами. Про це передає "Сегодня".

Кіоски, де малозабезпечені жителі могли купити дешеві види хліба, з'явилися в Києві на початку 2015 року. Всього в столиці відкрили близько 150 таких точок, але зараз пенсіонери скаржаться, що хліб за низькими цінами перестали продавати.

"Вже два місяці соціальні сорти не завозять", - каже продавець в одному з фірмових кіосків.

Малозабезпечені та пенсіонери змушені шукати ті кіоски, куди ще завозять соціальний хліб. Щоб купити його, люди стоять у черзі з семи ранку.

"Залишилося зовсім мало кіосків, де ще буває хліб по 4-5 грн, знаю один на Борщагівці. Дешевого хліба привозять мало, і його миттєво розбирають. Люди під магазином шикуються з семи ранку. Я постояла, але поки до мене дійшла черга, нічого не залишилося", - каже пенсіонерка.

У КМДА пояснили, що така ситуація виникла за умов інвестдоговору.

"Інвестор отримував право на розміщення своїх об'єктів в місті на п'ять років, з умовою, що протягом перших трьох років він буде реалізовувати соціальний хліб за низькими цінами. Зараз у більш ніж половини кіосків цей трирічний термін закінчився. Але є кіоски, які запустилися пізніше або зовсім недавно і де ще три роки будуть продавати хліб за низькими цінами. Всього в Києві працює близько сотні об'єктів, де продається хліб за фіксованими цінами. Вже розробляються умови для нового інвестдоговору, і вони будуть стосуватися не тільки хліба, але й інших продуктів — молока, м'яса, свіжих овочів. ", - сказав заступник директора департаменту промисловості та підприємництва КМДА Денис Пікалов.

Він підкреслив, що в Києві ніхто не відмовиться від того, щоб допомагати соціально незахищеним категоріям населення отримувати продукти харчування за доступними цінами.

Столичні власті говорять, що потрібно вирішити кілька проблем, перш ніж відновити торгівлю таким хлібом. Відзначається, що дешевий хліб активно скуповували перекупники і перепродували його дорожче. Тому не виключено, що соціальний хліб будуть продавати за "карткою киянина".

Перелік кіосків з дешевим хлібом обіцяють опублікувати на сайті департаменту промисловості та регулярно оновлювати.

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