В Одессе подняли на смех коммунальщиков: косили невидимую траву (видео)

В Одессе коммунальщики попали на видео за странным занятием
В Одессе сотрудники коммунальных служб отметились за странным занятием. Работников увидели на проспекте Гагарина с газонокосилками. Интересно, что коммунальщики делали вид, что стригут траву, там где ее нет. На это обратил внимание местный житель Константин Вахрушев, который разместил видео у себя на странице в Facebook.
Он обратился к представителям местной власти с просьбой прокомментировать действия сотрудников коммунальных служб.
"Прокомментируйте, пожалуйста, я просто не понимаю что они газонокосилкой делают", - написал горожанин под видео.
В Одессе заметили странных коммунальщиков (видео: facebook.com/papa.kosta)
В комментариях украинцы объяснили горожанину, что делали коммунальщики.
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Автор: Людмила Жукова