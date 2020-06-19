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В Одесі підняли на сміх комунальників: косили невидиму траву (відео)

STYLERЖиття    19.06.2020 - 09:46
В Одесі підняли на сміх комунальників: косили невидиму траву (відео)
В Одесі сміються з комунальників (колаж РБК-Україна)

В Одесі комунальники потрапили на відео за дивним заняттям

В Одесі співробітники комунальних служб відзначилися за дивним заняттям. Працівників побачили на проспекті Гагаріна з газонокосарками. Цікаво, що комунальники робили вигляд, що стрижуть траву, там де її немає. На це звернув увагу місцевий житель Костянтин Вахрушев, який розмістив відео у себе на сторінці в Facebook.

Він звернувся до представників місцевої влади з проханням прокоментувати дії працівників комунальних служб.

"Прокоментуйте, будь ласка, я просто не розумію що вони газонокосаркою роблять", - написав городянин під відео.

В Одесі помітили дивних комунальників (відео: facebook.com/papa.kosta)

В коментарях українці пояснили городянину, що робили комунальники.

  • Прибирають бур'яни мотокосою - ліска збиває бур'яни майже біля основи. Так прибирають бур'яни з гравію і з плитки.
  • Дуже смішно, спасибі. Напиши яка це вулиця, я не впізнаю.
  • Проходив сьогодні по Кримському бульвару. Всі саджанці сакур, що висаджували з "Доброю справою" понівечені лісками мотокосарок, купа свіжих ран і багато минулорічних. Так ніякого толку ні від однієї висадки не буде.
  • Поспішав до стоматолога, тому не фоткав. Викладу пізніше окремим постом.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України Одеса
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