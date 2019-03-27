На один месяц лета меньше: украинцев ждут кардинальные изменения климата

Погода летом 2019 года может принести украинцам сюрпризы. Так, из-за глобального потепления в Украине может наступить раннее похолодание, сообщают в сюжете ТСН.

В этом году есть риск, что лето будет короче на месяц. Климатологи опубликовали прогноз, согласно которому осень может прийти в Украинe раньше – уже в августе погода будет намного прохладней, чем обычно. Также будут дожди.

Из-за таких прогнозов украинцам предлагают уже заранее планировать отпуск - раньше, чем в августе. Например, на июнь или июль. Также советуют обязательно брать с собой зонтики, поскольку непогода может подстеречь даже раньше августа.

Видео: Глобальное потепление принесет в Украину раннее похолодание (Youtube/ТСН)

В сюжете говорится о том, что хотя сейчас только конец марта, но в Одессе уже активно готовятся к новому сезону. В частности, чистят бассейны и даже раздевалки выносят на пляж. Владельцы отелей ждут эв этом году летом много туристов и настроены оптимистично.

Тем временем синоптик рассказала, когда наконец в Украине наступит теплая погода и будет +18 градусов.

Ученый Виктор Мельник повел журналистов вглубь столичного ботанического сада. Там приземная лиана с острыми листьями неожиданно начала разрастаться вверх на соседние деревья и полностью переродилась. Растение изменила форму листьев, начало цвести белым и плодоносить темными кистями, став плющом средиземноморским.

"Трудно даже представить, что это одно и то же растение – никто такого не ожидал, что произошло, и чем-то другим, кроме как глобальным потеплением, это не объяснишь", - говорит ученый.

Также рано начинают цвести и другие растения в разных уголках Украины.

Климатолог Вазира Мартазинова занимается долгосрочными прогнозами погоды. По ее словам, климат в Украине уже изменился.

Фото: Погода летом может быть совсем не такой, как была до этого в Украине (УНИАН)

"Лето в сравнении с предыдущими годами прошлого века "сжалось" – оно сохраняется не три месяца, а два", – комментирует она.

Климатологи говорят, что в течение последних 13 лет весна "съела" большой кусок июня, а осень "отобрала" половину августа. Лето осталось короткое, да и во время него может быть и солнце, и проливной дождь, а потом – холодный ветер.

Напомним, ранее синоптик предупредила о похолодании в Украине. Во время похолодания температура ночью может понижаться до минус 3-4 градусов.

Также украинцев предупредили о том, что конец марта будет довольно напряженным: ожидаются серьезные магнитные бури. Это может негативно отразиться на здоровье украинцев.