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Оформление ID-карты в Украине: получить документ станет намного проще

STYLERЖизнь    16.12.2019 - 16:27
Оформление ID-карты в Украине: получить документ станет намного проще
ID-карта в Украине (Коллаж РБК-Украина)

В Государственной миграционной службе рассказали, какие готовят сюрпризы для украинцев

ID-карту в Украине скоро станет получать намного легче, так в правительстве анонсировали отмену привязку к месту жительства и справки, которые были нужны для подачи на документы. Об этом рассказал глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк в интервью для издания "Европейская правда".

Как отметил Соколюк, на данный момент в правительстве хотят создать единый электронный сервис, в котором будет указано место регистрации человека и это существенно облегчит оформление многих документов.

Сейчас ID-карту можно оформить только по месту регистрации, но в ближайшем будущем это изменится, и документы можно будет подать в любом городе Украины. Также перестанут требовать документы о состоянии семьи и наличии детей.

"Сейчас, благодаря тому, что появилось Министерство цифровой трансформации, процесс ускорился. Мы пойдем дальше и вообще заберем прописку с ID-карты, даже на чипе ее не будет, и так же не будет информации о детях, о семейном положении. Ведь эта информация может меняться очень быстро", - объяснил он.

Оформление ID-карты в Украине: получить документ станет намного проще

Оформление ID-карты в Украине (Фото: konotop.city)

Глава Государственной миграционной службы объяснил, что не рационально постоянно менять наклейки на ID-картах, когда люди меняют место регистрации или семейное положение.

"Более миллиона человек в год меняют место жительства. Менять каждый раз карточку – очень дорого. Наклейка – и дорого, и возникает вопрос подделок. Чтобы сорвать эту советскую систему, нужно было просто отказаться от этого", - добавил Соколюк и анонсировал перевод документов в смартфон.

"Например, мы ждем официальный запуск приложения "Дія" с цифровым водительским удостоверением. Это означает, что водителю не обязательно нужно будет физически иметь с собой водительские права - достаточно виртуальной копии удостоверения и документов на авто в смартфоне. Я вам больше скажу: мы предлагаем сделать также электронное удостоверение личности, то есть ID-карту в смартфоне. Мы сейчас обсуждаем уровне доверия, то есть где этот "виртуальный паспорт" может быть использован, когда потребуется цифровая подпись и когда нужно будет предъявлять физический документ", - рассказал глава ГМС.

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