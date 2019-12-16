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Оформлення ID-карти в Україні: отримати документ стане набагато простіше

STYLERЖиття    16.12.2019 - 16:27
Оформлення ID-карти в Україні: отримати документ стане набагато простіше
ID-карта в Україні (Колаж РБК-Україна)

У Державній міграційній службі розповіли, які готують сюрпризи для українців

ID-карту в Україні скоро стане отримувати набагато легше, бо в уряді анонсували скасування прив'язки до місця проживання і довідки, які були потрібні для подачі на документи. Про це розповів голова Державної міграційної служби Максим Соколюк в інтерв'ю для видання "Європейська правда".

Як зазначив Соколюк, на даний момент в уряді хочуть створити єдиний електронний сервіс, в якому буде зазначено місце реєстрації людини і це істотно полегшить оформлення багатьох документів.

Зараз ID-карту можна оформити тільки за місцем реєстрації, але в найближчому майбутньому це зміниться, і документи можна буде подати в будь-якому місті України. Також перестануть вимагати документи про стан сім'ї та наявність дітей.

"Зараз, завдяки тому, що з'явилося Міністерство цифровий трансформації, процес прискорився. Ми підемо далі і взагалі заберемо прописку з ID-карти, навіть на чіпі її не буде, і так само не буде інформації про дітей, про сімейний стан. Адже ця інформація може змінюватися дуже швидко", - пояснив він.

Оформлення ID-карти в Україні: отримати документ стане набагато простіше

Оформлення ID-карти в Україні (Фото: konotop.city)

Голова Державної міграційної служби пояснив, що не раціонально постійно міняти наклейки на ID-карти, коли люди змінюють місце реєстрації або сімейне становище.

"Більше мільйона чоловік на рік міняють місце проживання. Міняти кожен раз картку – дуже дорого. Наклейка – і дорого, і виникає питання підробок. Щоб зірвати цю радянську систему, потрібно було просто відмовитися від цього", - додав Соколюк і анонсував перхід документів в смартфон.

"Наприклад, ми чекаємо офіційний запуск програми "Дія" з цифровим водійським посвідченням. Це означає, що водієві не обов'язково потрібно буде фізично мати з собою водійські права - досить віртуальної копії посвідчення і документів на авто в смартфоні. Я вам більше скажу: ми пропонуємо зробити також електронне посвідчення особи, тобто ID-карту в смартфоні. Ми зараз обговорюємо рівні довіри, тобто де цей "віртуальний паспорт" може бути використаний, коли потрібно цифровий підпис і коли потрібно буде пред'являти фізичний документ", - розповів голова ДМС.

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