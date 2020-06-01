Ослабление карантина, видеофиксация ПДД, новые деньги: что изменилось с началом лета

С сегодняшнего дня, 1 июня, в Украине произошел целый ряд изменений. В стране начался второй этап смягчения карантина, в рамках которого возобновилось движение областных и пригородных поездов, а также разрешено сообщение между городами.

Также украинцы могут посещать фитнес-центры, тренажерные залы и бассейны. При этом посетителям будут измерять температуру, а в случае признаков простуды отправлять домой.

Условия для работы бассейнов

индивидуальное посещение;

спортивные учебно-тренировочные группы 2-го года обучения и старше;

не более 4 человек на одной дорожке для индивидуальных занятий и не больше 6 для спортивно-тренировочных групп;

не более 2 человек на одной дорожке для индивидуальных занятий и не более 3 для спортивно-тренировочных групп в 25-метровых бассейнах.

В Киеве начала работать видеофиксация нарушений ПДД

На столичных дорогах заработала система автоматической фиксации нарушений ПДД. Пока что камеры будут измерять только скорость передвижения транспорта на дорогах и в случае нарушений автоматически фиксировать.

При этом водителям будут приходить письма счастья. Протоколы можно получить по почте или СМС.

За превышение скорости от 20 до 50 км/ч полагается штраф в размере 255 грн,

за более чем на 50 км/ч - 510 грн.

На уплату штрафа дается 30 дней, но если его заплатить в течение 10 дней с момента получения постановления, то штраф уменьшается на 50%,

В Украине призовут в армию офицеров запаса

Со 2 июня стартует призыв офицеров запаса, которые ранее не проходили военную службу. В армии они будут находиться 3 месяца. При этом в ООС принимать участие не будут.

К призыву подлежат офицеры запаса в возрасте до 43 лет, которые закончили кафедры военной подготовки, и имеют высшее образование не ниже бакалавра.

Новая 10-гривневая монета

С 3 июня НБУ вводит в обращение 10-гривневую монету, которая завершит процесс обновления банкнотно-монетного ряда гривны. Таким образом, номинальный ряд гривны сократится до 12 номиналов. В нем останется 6 номиналов монет (10 и 50 копеек, 1, 2, 5 и 10 гривен) и 6 номиналов банкнот (20, 50, 100, 200, 500 и 1 000 гривен).

Напомним, украинцам готовят новую пенсионную реформу.

Мы также писали о том, что Укрзализныця запустила первые поезда в первый день лета.