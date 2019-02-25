Ой, мороз, мороз: украинцам вернули еще одну украденную россиянами песню

MniShek спели украинскую народную песню "Ой, Мороз, Мороз"

Группа MniShek продолжает возрождать музыкальные традиции и 25 февраля представила осовремененную версию украинской народной песни "Ой, Мороз, Мороз", которую многие ошибочно считает достоянием русской культуры.

Напомним, что песня "Ой, Мороз, Мороз" была известна в Винницкой области еще в начале 1900-х годов. В то время как в России она "пошла в люди" только в 1954-м.

"Вспоминаем свое и провожаем зиму символическими строками", - говорится в аннотации к композиции.

Видео: YouTube/MusicVideoUA

Текст песни "Ой, Мороз, Мороз":

Ой мороз, мороз,

Ще й зима буде,

Прошу я тебе -

Не зморозь мене!

Прошу я тебе -

Не зморозь мене!

Ой не так мене,

Як мого мужа,

Бо в мого мужа

Плоха одежа.

Бо в мого мужа

Плоха одежа.

Кожуха нема

Й чобіток нема,

Кафтан тоненький,

Та й той подертий.

Кафтан тоненький,

Та й той подертий.

Сиджу за столом,

Та й пишу пером,

Та й пишу пером,

Та й плачу жальом.

Та й пишу пером,

Та й плачу жальом.

Ранее в сети появилась осовремененная версия украинского романса XIX века "В Саду Осіннім Айстри Білі". Именно эта композиция легла в основу песни "Вот кто-то с горочки спустился", которую многие считают русской народной песней.

Видео: YouTube/MusicVideoUA

Группа MniShek было основано в Киеве в 2016 году. В своем творчестве музыканты сочетают фольклорные мотивы народных песен разных стран мира с современными музыкальными тенденциями. В активе группы, кроме оригинального материала, есть песни, созданные на основе украинских, болгарских, сербских и польских народных мотивов.

Ранее мы подготовили для вас список украинских композиций, которые были "отжатые" русскими.