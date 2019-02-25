Ой, мороз, мороз: украинцам вернули еще одну украденную россиянами песню

MniShek спели украинскую народную песню "Ой, Мороз, Мороз"
Группа MniShek продолжает возрождать музыкальные традиции и 25 февраля представила осовремененную версию украинской народной песни "Ой, Мороз, Мороз", которую многие ошибочно считает достоянием русской культуры.
Напомним, что песня "Ой, Мороз, Мороз" была известна в Винницкой области еще в начале 1900-х годов. В то время как в России она "пошла в люди" только в 1954-м.
"Вспоминаем свое и провожаем зиму символическими строками", - говорится в аннотации к композиции.
Видео: YouTube/MusicVideoUA
Текст песни "Ой, Мороз, Мороз":
Ой мороз, мороз,
Ще й зима буде,
Прошу я тебе -
Не зморозь мене!
Прошу я тебе -
Не зморозь мене!
Ой не так мене,
Як мого мужа,
Бо в мого мужа
Плоха одежа.
Бо в мого мужа
Плоха одежа.
Кожуха нема
Й чобіток нема,
Кафтан тоненький,
Та й той подертий.
Кафтан тоненький,
Та й той подертий.
Сиджу за столом,
Та й пишу пером,
Та й пишу пером,
Та й плачу жальом.
Та й пишу пером,
Та й плачу жальом.
Ранее в сети появилась осовремененная версия украинского романса XIX века "В Саду Осіннім Айстри Білі". Именно эта композиция легла в основу песни "Вот кто-то с горочки спустился", которую многие считают русской народной песней.
Видео: YouTube/MusicVideoUA
Группа MniShek было основано в Киеве в 2016 году. В своем творчестве музыканты сочетают фольклорные мотивы народных песен разных стран мира с современными музыкальными тенденциями. В активе группы, кроме оригинального материала, есть песни, созданные на основе украинских, болгарских, сербских и польских народных мотивов.
Ранее мы подготовили для вас список украинских композиций, которые были "отжатые" русскими.