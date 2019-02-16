Пасмурно, тепло и влажно: в Украине начнется рекордное потепление

С субботы в Украине начнется потепление

В субботу, 16 февраля, в Украине ожидается теплая и пасмурная погода - небо затянет облаками, на западе будет облачно с прояснениями, в восточных областях и на северо-востоке пройдут дожди с мокрым снегом, сообщает Укргидрометцентр.

Температура значительно повысится - минусовой температуры днем не ожидается. В частности, на западе будет до +9 градусов в Ивано-Франковской области. А уже в воскресенье, 17 февраля, ожидается рекордное потепление - до +13 градусов на западе и на юге Украины.

На севере днем будет от +2 до +4 градусов тепла, ночью столбики термометров будут варьироваться от -2 до +1 градуса. Немного прохладнее днем будет в Сумской области - от 0 до +2 тепла.

Днем на западе температура будет достигать отметок от +5 до +9 градусов, ночью температура несколько снизится - от -1 до +2 градусов тепла.

Погода в Украине 16 февраля (иллюстративное фото: pixabay.com)

В центральных областях ожидается от +1 до +4 градусов днем и незначительное понижение температуры от -2 до +2 ночью.

На востоке страны температура днем составит от +1 до +3 градусов, а ночью столбики термометров покажут от -1 до +2 выше ноля.

Днем будет от +3 до +6 тепла на юге страны, ночная температура немного снизится - будет от -1 до +2 тепла.

В Киеве, 16 февраля синоптики прогнозируют теплую пасмурную погоду. Днем столбики термометров покажут от +3 до +5 тепла, а ночью температура немного снизится - от 0 до +2 градусов.

В православной традиции, 16 февраля вспоминают жизнь и деяния святого Симеона Богоприимца и святой Анны пророчицы.

В народе верили, что много снега в этот день будет означать холодное дождливое лето и позднюю весну. Если же воробьи громко чирикают, то весна наступит очень скоро.

Нельзя в этот день брать деньги в долг и носить черные вещи - это примета, которая сулит неприятности.

Кстати, львовский сурок Маруся, которую традиционно будят на Сретение, 15 февраля, дала свой прогноз о том, какая весна ждет украинцев в 2019 году.

А харьковский сурок Тимка тоже дал свой прогноз на весну - он у него не такой оптимистичный, как у Маруси.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань предупредил, что уже на следующей неделе украинцам стоит ожидать сильных морозов.

А также мы писали о том, что экстрасенс рассказала, когда ждать прихода весны.