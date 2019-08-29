Первый день работы Рады: исторические фото из зала и веселые селфи нардепов

Новоиспеченные депутаты с удовольствием фотографируются на рабочих местах в Верховной Раде 9 созыва 29 августа
Верховная Рада 9 созыва начала свою работу 29 августа, а новые народные депутаты начали понемногу осваиваться на рабочих местах. Парламентарии с удовольствием делали селфи, а также снимали видеоролики, демонстрирующее их работу.
Предлагаем вам большой фоторепортаж из зала Верховной Рады, где 29 августа собрались народные депутаты. На снимках, сделанных фотографом РБК-Украина Виталием Носачем, видно, что зал заседаний полностью заполнен как новоиспеченными, так и опытными политиками.
Депутаты Верховной Рады 9 созыва (фото: РБК-Украина)
В кулуарах парламента также было "горячо".
Депутаты кулуарах Верховной Рады (фото: РБК-Украина)
Владимир Зеленский также присутствовал в Раде 29 августа. Он поддержал депутатов и пожелал им удачи в борьбе за лучшее будущее Украины.
Владимир Зеленский в Верховной Раде 29 августа (фото: РБК-Украина)
Сами нардепы абсолютно не стесняются и публикуют фотоотчеты о первом дне в Раде в соцсетях, особой активностью отличились народные избранники от партии "Слуга Народа".
Так, например, всем известный уличный художник и куратор Гео Лерос запостил фото из Рады, на котором он в красных носках.
"Ни пуха!" - лаконично подписал он снимок.
Гео Лерос в Раде (фото из соцсетей)
Гео Лерос в Раде (фото из соцсетей)
"Слуга народа" Дмитрий Разумков похвастался пропуском и значком.
Дмитрий Разумков показал значок (Facebook/Дмитрий Разумков)
Депутат Александр Ткаченко запостил видеоролик, в котором можно увидеть Владимира Гройсмана. Судя по видео, депутаты очень рады первому рабочему дню.
"Присягу приняли новые депутаты. Все радуются и машут", - подписал Ткаченко видео.
Александр Ткаченко запостил видеоролик
А вот Ирина Геращенко опубликовала множество снимков из Рады с разными людьми. На одном из снимков можно увидеть Яну Зинкевич.
Ирина Геращенко и Яна Зинкевич (фото: facebook.com/iryna.gerashchenko)
"Засветился" в Раде и певец Святослав Вакарчук, который состоит в партии "Голос".
Ирина Геращенко и Святослав Вакарчук (фото: facebook.com/iryna.gerashchenko)
Украинский чемпион, призер Олимпиады, а ныне депутат от партии "Слуга Народа" Жан Беленюк похвастался тем, что он первый темнокожий нардеп в Раде.
"Украинцы! Покажите это фото всем, кто упорно утверждает про засилие праворадикальных сил в Украине", - подписал борец фото.
Жан Беленюк (фото: facebook.com/zhanbeleniuk)
"Доброе утро, Украина", - подписал видео экс-журналист Максим Ткаченко.
Максим Ткаченко в Раде
Владлен Неклюдов настроен оптимистично и подписал снимок коротко: "В добрый путь".
Владлен Неклюдов (фото: Facebook/Владлен Неклюдов)
Ранее мы писали о том, куда поселили иногородних депутатов Верховной Рады.