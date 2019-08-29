Перший день роботи Ради: історичні фото із залу і веселі селфі нардепів

Верховна Рада України (колаж РБК-Україна)

Новоспечені депутати із задоволенням фотографуються на робочих місцях у Верховній Раді 9 скликання 29 серпня

Верховна Рада 9 скликання розпочала свою роботу 29 серпня, а нові народні депутати почали потроху освоюватися на робочих місцях. Парламентарії з задоволенням робили селфі, а також знімали відеоролики, що демонструє їх роботу.

Як проходить перший день роботи нової Верховної Ради

Пропонуємо вам великий фоторепортаж із зали Верховної Ради, де 29 серпня зібралися народні депутати. На знімках, зроблених фотографом РБК-Україна Віталієм Носачем, видно, що зал засідань повністю заповнений як молодими, так і досвідченими політиками.

Депутати Верховної Ради 9 скликання (фото: РБК-Україна)

В кулуарах парламенту також було "гаряче".

Депутати кулуарах Верховної Ради (фото: РБК-Україна)

Зеленський у Верховній Раді

Володимир Зеленський також був присутній на Раді 29 серпня. Він підтримав депутатів та побажав їм успіху в боротьбі за краще майбутнє України.

Володимир Зеленський у Верховній Раді 29 серпня (фото: РБК-Україна)

Депутати роблять селфі і хваляться ними в мережі

Самі нардепи абсолютно не соромляться і публікують фотозвіти про перший день в Раді в соцмережах, особливою активністю відзначилися народні обранці від партії "Слуга Народу".

Так, наприклад, всім відомий вуличний художник і куратор Гео Лерос запостив фото з Ради, на якому він в червоних шкарпетках.

"Ні пуху!" - лаконічно підписав він знімок.

Гео Лерос в Раді (фото з соцмереж)

Гео Лерос в Раді (фото з соцмереж)

"Слуга народу" Дмитро Разумков похвалився пропуском і значком.

Дмитро Разумков показав значок (Facebook/Дмитро Разумков)

Депутат Олександр Ткаченко запостив відеоролик, в якому можна побачити Володимира Гройсмана. Судячи з відео, депутати дуже раді першому робочому дню.

"Прийняли присягу нові депутати. Всі радіють і махають", - підписав Ткаченко відео.

Олександр Ткаченко запостив відео

А ось Ірина Геращенко опублікувала безліч знімків з Ради з різними людьми. На одному зі знімків можна побачити Яну Зінкевич.

Ірина Геращенко та Яна Зінкевич (фото: facebook.com/iryna.gerashchenko)

"Засвітився" у Раді і співак Святослав Вакарчук, який є лідером партії "Голос".

Ірина Геращенко та Святослав Вакарчук (фото: facebook.com/iryna.gerashchenko)

Український чемпіон, призер Олімпіади, а нині депутат від партії "Слуга Народу" Жан Беленюк похвалився тим, що він перший темношкірий нардеп в Раді.

"Українці! Покажіть це фото всім, хто вперто стверджує про засилля праворадикальних сил в Україні", - підписав борець фото.

Жан Беленюк (фото: facebook.com/zhanbeleniuk)

"Доброго ранку, Україна", - підписав відео екс-журналіст Максим Ткаченко.

Максим Ткаченко в Раді

Владлен Неклюдов налаштований оптимістично і підписав знімок коротко: "В добру путь".

Владлен Неклюдов (фото: Facebook/Владлен Неклюдов)

Раніше ми писали про те, куди поселили іногородніх депутатів Верховної Ради.