Планируем путешествия самолетом: авиакомпании изменили правила провоза ручной клади

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Новые правила ввели и для провоза покупок из Duty free

Лоукостеры Ryanair и Wizz Air с 1 ноября 2018 года изменили правила провоза ручной клади. Об этом сообщается в специальніх пресс-релизах на сайтах лоукостеров.

Wizz Air теперь разрешает брать в салон только одну сумку весом до 10 кг. Ее размер не должен превышать 40х30x20 см. Ранее такой объем был больше, 55х40х23 см. Кроме того, такая сумка должна помещаться под сидение и не занимать верхнюю полку для багажа.

Верхняя полка будет доступна только для тех пассажиров, которые оплатят услугу WIZZ Priority. Она позволит взять в салон еще один чемодан размером 55x40х23 см, а также пройти в самолет вне очереди.

Остальные чемоданы нужно будет сдать в багаж, где также изменились цены. Чемодан весом 10 кг теперь будет стоить 235 гривен, 20 кг – уже свыше 600 гривен, а свыше 32 кг – 1000 гривен. Одну коляску или одно детское автокресло можно зарегистрировать бесплатно.

Скриншот фото (wizzair.com)

Лоукостер Ryanair увеличил размер сумки, которую можно взять с собой в салон. Теперь ее размер составит 40x25х20 см и вес - 10 кг. У Ryanair также есть "приоритетная" платная услуга, которая позволит взять в салон еще одну сумку размером 55х40х20 см. Чемодан весом до 10 кг обойдется пассажиру в 8 евро.

Также меняются правила провоза покупок из Duty free. Они должны помещаться в ручную кладь, которая уже оплачена.

Скриншот фото (ryanair.com)

Напомним, ранее мы писали о том, что МАУ ужесточает нормы перевозки ручной клади с 15 января.

А также сообщали о том, что эксперты назвали самую удобную одежду для авиаперелетов.

Видео: РБК-Украина