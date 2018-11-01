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Плануємо подорожі літаком: авіакомпанії змінили правила провезення ручної поклажі

STYLERЖиття    01.11.2018 - 21:25
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Нові правила ввели і для провезення покупок з Duty free

Лоукостери Ryanair і Wizz Air з 1 листопада 2018 року змінили правила провезення ручної поклажі. Про це повідомляється в специальніх прес-релізах на сайтах лоукостерів.

Wizz Air тепер дозволяє брати в салон тільки одну сумку вагою до 10 кг. Її розмір не повинен перевищувати 40х30х20 див. Раніше такий обсяг був більше, 55х40х23 см. Крім того, така сумка має поміщатися під сидіння і не займати верхню полицю для багажу.

Верхня полиця буде доступна тільки для тих пасажирів, які оплатять послугу WIZZ Priority. Вона дозволить взяти в салон ще один чемодан розміром 55х40х23 см, а також пройти в літак позачергово.

Решта валіз потрібно буде здати в багаж, де також змінилися ціни. Валіза вагою 10 кг тепер буде коштувати 235 гривень, 20 кг – вже понад 600 гривень, а понад 32 кг – 1000 гривень. Одну коляску або одне дитяче автокрісло можна зареєструвати безкоштовно.

Плануємо подорожі літаком: авіакомпанії змінили правила провезення ручної поклажіСкріншот фото (wizzair.com)

Лоукостер Ryanair збільшив розмір сумки, яку можна взяти з собою в салон. Тепер її розмір складе 40х25х20 см і вага - 10 кг. У Ryanair також є "пріоритетна" платна послуга, яка дозволить взяти в салон ще одну сумку розміром 55х40х20 см. Валіза вагою до 10 кг обійдеться пасажиру в 8 євро.

Також змінюються правила провезення покупок з Duty free. Вони повинні поміщатися в ручну поклажу, яка вже оплачена.

Плануємо подорожі літаком: авіакомпанії змінили правила провезення ручної поклажіСкріншот фото (ryanair.com)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що МАУ посилює норми перевезення ручної поклажі з 15 січня.

А також повідомляли про те, що експерти назвали найзручнішу одяг для авіаперельотів.

Відео: РБК-Україна

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