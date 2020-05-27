Украинцам не рекомендуют заряжать телефон ночью: это опасно

Телефон оставлять на зарядке на всю ночь нежелательно, так как электромагнитное излучение от устройства негативно влияет на организм человека.

К тому же такая подзарядка несет в себе риски изнашивания аккумулятора девайса, отметил руководитель отдела аналитических и IT-исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. Об этом передает "Прайм".

Если зарядка смартфона в ночные часы неминуема, то аппарат желательно перевести в режим полета.

"Производители рекомендуют не опускать уровень заряда ниже 20-30% и уж тем более доводить телефон до полного выключения, если есть желание продлить срок его эксплуатации", - рассказал эксперт.

Кроме того, доводить смартфон до полной - 100%-й - зарядки также не стоит, ведь это приводит к быстрому износу аккумулятора.

Эксперт называет 30-80% объем заряда аккумулятора оптимальным. Если устройство постоянно функционирует в таком диапазоне, то число полных циклов заряда-разряда смартфона увеличится вдвое.

Чтобы продлить срок службы девайса, эксперты рекомендуют вообще не заряжать его до максимума, а подпитывать постепенно в течение дня. Не советуют также заряжать телефон при очень низких/высоких температурах.

Эксперт призывает не оставлять телефон под подушкой на ночь и советует днем при общении по возможности использовать гарнитуру.

По словам специалиста, электромагнитное излучение от смартфона может негативно влиять детей, мозг которых только формируется и восприимчив к такому роду излучений. Поэтому перед сном смартфон лучше переключать в режим полета, чтобы ограничить излучение сигналов.

Также эксперт добавил, что современные литий-ионные батареи являются более безопасными для здоровья человека, чем их никель-кадмиевые предшественники.

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