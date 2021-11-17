Вот почему седеют ваши волосы: оказывается, дело в нехватке всего одного витамина

Медики говорят, что причиной появления седины может стать нехватка витамина B в нашем организме.

"Процесс ранней седины можно предотвратить или даже вернуть назад, если обеспечить достаточное количество витамина B в рационе", - уверен медицинский консультант Парвиндер Сагу.

При этом медик говорит, что причиной ранней седины могут быть более серьезные проблемы со здоровьем, такие как заболевания щитовидной железы.

Чтобы предотвратить развитие седины, специалист советует внимательно следить за уровнем витамина В, белка, кальция, магния и йода в организме.

Где можно найти больше всего витамина B

Добавьте в свой рацион такие продукты: