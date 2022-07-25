Подробный гороскоп на каждый день: что ждет каждого из нас прямо сейчас

Гороскоп с 25 по 31 июля 2022 расскажет, к чему следует готовиться каждому из нас прямо сейчас. Советы касаются бизнеса, карьеры, отношений, финансов и других жизненных сфер.

Понедельник, 25 июля

События этого дня будут требовать очень быстрой реакции. Много суеты, общения, поездок, телефонных звонков.

Бизнес. Сегодня будет много встреч. Необходимо будет быстро принимать решения. Будьте внимательны при подписании значимых финансовых и юридических документов. Сегодня это будет не ошибка, а целенаправленный подлог информации и документов.

Финансы. Не стоит вкладывать деньги на долгосрочные депозиты. Можете многое потерять.

Взаимоотношения. Планируйте ваше рандеву на вечер: спокойная прогулка, посидеть в тихом месте ресторана или просто дома уединиться на диване в обнимку.

Здоровье. Избегайте душных помещений и сквозняков. Высокий риск получить заболевание дыхательных путей с тяжелыми последствиями.

Покупки. Если хотите приобрести что-то для долгосрочного использования, то лучше перенести поход в магазин на другой день. Но вот купленная сегодня игрушка ребенку принесет очень много радостей и даст вам время для отдыха, пока они будут с ней заняты.

Вторник, 26 июля

День начнется с эмоций, и не всегда хороших. Очень остро будет ощущаться чувство обиды. Но не следует впадать в депрессию и идти на поводу своих эмоций. Старайтесь не поддаваться на провокации и будьте терпеливы. Ваше внимание и забота к близким будет самое правильное решение.

Бизнес. Сегодня реально оценивайте свои финансовые возможности. Не ввязывайтесь в сомнительные и авантюрные кампании. Внимательно читайте, что подписываете.

Финансы. Сегодня будет порыв сорить деньгами. Но лучше основные финансовые сделки перенести на вечер/вторую половину дня.

Взаимоотношения. Будьте предельно аккуратны в проявлении своих эмоций, так как их накал достигнет 100-го уровня. Сдерживайте свою ревность. Она сегодня необоснованна.

Здоровье. Благоприятно лечить зубы, проводить операции на суставах. Но будьте предельно внимательны и избирательны в выборе сегодняшнего рациона. Избегайте морепродуктов сегодня.

Покупки. Если необходимо купить подарок для мужчины, лучше это сделать сегодня.

Среда, 27 июля

На середину недели можно запланировать встречи с родителями. Эмоциональный уровень сегодня высок, но это очень благоприятно скажется в ваших партнерских взаимоотношениях. Хорошо уже сегодня начинать обсуждать бюджет на следующий год.

Бизнес. Новые идеи и новые возможности появятся у вас сегодня. Высокое расположение духа даст возможность быстро реагировать на нововведения.

Финансы. Сегодня появится хорошая возможность получения быстрых дивидендов от финансовых операций. Не поддавайтесь эмоциональному вдохновению. Только холодный расчет.

Взаимоотношения. Посиделки в кругу семьи вместе с родителями добавят вам уверенность в себе и дадут понимание, что для вас является счастьем.

Здоровье. Следует избегать приема алкогольных напитков. Также не начинайте сегодня медикаментозное лечение.

Покупки. Сегодня не стоит погружаться в "тяжелый" шоппинг. Для обновления своего гардероба достаточно купить новый аксессуар: пояс, платок, бижутерию.

Четверг, 28 июля

Утром будут тормозиться все дела. Могут быть пробки на дорогах, когда вам очень срочно нужно будет попасть в то или иное место. После ланча все войдет в свой привычный ритм.

Бизнес. На утро не планируйте важные встречи. Перенесите встречи и переговоры на вторую половину дня после обеда. Вероятность изменения времени, после чего придется пересмотреть весь план дня, или сами не сможете попасть на важную встречу. Во второй половине дня все изменится.

Финансы. Все оплаты и финансовые операции будут удачны, но только после полудня.

Взаимоотношения. Сегодня вас будет просто тянуть на общение, знакомство. Вы будете очень открыты и со всеми готовы поделиться вашими переживаниями.

Здоровье. Сегодня нельзя проводить косметические операции по удалению родинок, бородавок, пигментных пятен. Очень хорошо начать принимать поддерживающие сердце медикаменты.

Покупки. Сегодня очень хорошо побаловать себя новой одеждой или аксессуаром. А новая стрижка придаст вам шарм и неотразимость.

Пятница, 29 июля

День обещает быть весьма активным. Вы будете проявлять свои организаторские способности, вовлекать людей в свои дела, и они с удовольствием будут вам помогать. На фоне такой активности могут возникнуть конфликты с матерью или второй половинкой.

Бизнес. Сегодня хорошо участвовать в бизнес форумах. Посещать любые встречи, где будут обсуждать бизнес тенденции и новинки. Хорошо заводить новые знакомства и партнерства.

Финансы. Оценивайте реально ваши возможности. Будет стремление шикануть или поучаствовать в авантюре.

Взаимоотношения. Если что-то нужно сделать по дому, освободите от этого свою половинку. Так как конфликта в таком тандеме не избежать сегодня.

Здоровье. Строго-настрого запрещен алкоголь. Очень тяжело будет сказываться на сердечной системе. Сегодня хорошо запланировать визит к косметологу на массаж тела/лица.

Покупки. Сегодня хорошо себя побаловать вещами для дома: пижама, банный халат, набор для сауны, косметические средства для принятия расслабляющих ванн.

Суббота, 30 июля

Сегодня многие вещи будут вас вводить в ступор. Новости или действия некоторых людей для вас будут неожиданными и не предсказательными.

Бизнес. Очень сложный день в части бизнеса. Можете узнать о закулисных играх партнеров, после чего будет принято решение о разрыве всех договоренностей.

Финансы. Сегодня вы будете полностью зависимы от работы системы. Если есть возможность перенести финансовые операции на другой день, сделайте это. Если дело неотлагательное - запаситесь терпением.

Взаимоотношения. "Кто старое помянет, тому глаз вон" - девиз сегодняшнего дня. Если хотите избежать возникновения конфликта в семье, старайтесь ничего не вспоминать плохого из прошлого. Живите сегодня, хвалите и убеждайте вашу половинку, что она/он ваше счастье.

Здоровье. Хорошо сегодня уделить внимание лечению глаз. Побалуйте ноги массажем, разными процедурами.

Покупки. Сегодня день практичных покупок. Не следует сегодня планировать покупку изящного наряда или декора в дом.

Воскресенье, 31 июля

Сегодня день домашнего быта и уединения. Хорошо отправиться на дачу или навести в доме порядок. Во второй половине дня можно организовать встречи с друзьями на природе.

Бизнес. Сегодня лучше не планировать встречи с компаньонами, назначать деловые встречи и принимать глобальные решения для бизнеса. Сегодня день встреч для отдыха и совместного спорта.

Финансы. Сегодня день планирования. Проведите прогноз колебания курса валют. Распишите бюджет на следующий месяц. Постройте план финансовых операций на неделю.

Взаимоотношения. Сегодня не стоит настраиваться на очень романтические встречи. Но организовать вкусный ужин никто не запрещает.

Здоровье. Сегодня стоит воздержаться от очень острых и жирных продуктов. Лучше употреблять больше свежих овощей. Мясом лучше не злоупотреблять.

Покупки. Сегодня самый лучший день, для покупок вещей, которые нужны для выезда на природу и пикника, а также для садоводческих работ.