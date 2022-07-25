Докладний гороскоп на кожен день: що чекає кожного з нас прямо зараз

Гороскоп з 25 по 31 липня 2022 розповість, до чого слід готуватися кожному з нас прямо зараз. Поради стосуються бізнесу, кар'єри, відносин, фінансів та інших життєвих сфер.

Понеділок, 25 липня

Події цього дня вимагатимуть дуже швидкої реакції. Багато суєти, спілкування, поїздок, телефонних дзвінків.

Бізнес. Сьогодні буде багато зустрічей. Необхідно буде швидко приймати рішення. Будьте уважні при підписанні значущих фінансових і юридичних документів. Сьогодні це буде не помилка, а цілеспрямоване підроблення інформації та документів.

Фінанси. Не варто вкладати гроші на довгострокові депозити. Можете багато втратити.

Взаємини. Плануйте ваше рандеву на вечір: спокійна прогулянка, посидіти в тихому місці ресторану або просто вдома усамітнитися на дивані обійнявшись.

Здоров'я. Уникайте задушливих приміщень і протягів. Високий ризик отримати захворювання дихальних шляхів з тяжкими наслідками.

Покупка. Якщо хочете придбати щось для довгострокового використання, то краще перенести похід в магазин на інший день. Але ось куплена сьогодні іграшка дитині принесе дуже багато радощів і дасть вам час для відпочинку, поки вони будуть з нею зайняті.

Вівторок, 26 липня

День почнеться з емоцій, і не завжди хороших. Дуже гостро буде відчуватися почуття образи. Але не слід впадати в депресію і йти на поводі своїх емоцій. Намагайтеся не піддаватися на провокації і будьте терплячі. Ваша увага і турбота до близьких буде найправильніше рішення.

Бізнес. Сьогодні реально оцінюйте свої фінансові можливості. Не вплутуйтеся в сумнівні і авантюрні кампанії. Уважно читайте, що підписуєте.

Фінанси. Сьогодні буде порив смітити грошима. Але краще основні фінансові угоди перенести на вечір/другу половину дня.

Взаємини. Будьте гранично обережні в прояві своїх емоцій, так як їх напруження досягне 100-го рівня. Стримуйте свою ревнощі. Вони сьогодні необґрунтовані.

Здоров'я. Сприятливо лікувати зуби, проводити операції на суглобах. Але будьте гранично уважні і вибагливі у виборі сьогоднішнього раціону. Уникайте морепродуктів сьогодні.

Покупка. Якщо необхідно купити подарунок для чоловіка, краще це зробити сьогодні.

Середа, 27 липня

На середину тижня можна запланувати зустрічі з батьками. Емоційний рівень сьогодні високий, але це дуже сприятливо позначиться в ваших партнерських взаєминах. Добре вже сьогодні починати обговорювати бюджет на наступний рік.

Бізнес. Нові ідеї і нові можливості з'являться у вас сьогодні. Високий настрій дасть можливість швидко реагувати на нововведення.

Фінанси. Сьогодні з'явиться хороша можливість отримання швидких дивідендів від фінансових операцій. Не піддавайтеся емоційному натхненню. Тільки холодний розрахунок.

Взаємини. Посиденьки в колі сім'ї разом з батьками додадуть вам впевненість в собі і дадуть розуміння, що для вас є щастям.

Здоров'я. Слід уникати вживання алкогольних напоїв. Також не починайте сьогодні медикаментозне лікування.

Покупка. Сьогодні не варто занурюватися в "важкий" шопінг. Для оновлення свого гардеробу досить купити новий аксесуар: пояс, хустку, біжутерію.

Четвер, 28 липня

Вранці будуть гальмуватися всі справи. Можуть бути затори на дорогах, коли вам дуже терміново потрібно буде потрапити в те чи інше місце. Після ланчу все увійде в свій звичний ритм.

Бізнес. На ранок не плануйте важливі зустрічі. Перенесіть зустрічі і переговори на другу половину дня після обіду. Імовірність зміни часу, після чого доведеться переглянути весь план дня, або самі не зможете потрапити на важливу зустріч. У другій половині дня все зміниться.

Фінанси. Всі оплати і фінансові операції будуть вдалі, але тільки після полудня.

Взаємини. Сьогодні вас буде просто тягнути на спілкування, знайомство. Ви будете дуже відкриті і з усіма готові поділитися вашими переживаннями.

Здоров'я. Сьогодні не можна проводити косметичні операції з видалення родимок, бородавок, пігментних плям. Дуже добре почати приймати підтримуючі серце медикаменти.

Покупка. Сьогодні дуже добре побалувати себе новим одягом або аксесуаром. А нова стрижка додасть вам шарм і чарівність.

П'ятниця, 29 липня

День обіцяє бути дуже активним. Ви будете проявляти свої організаторські здібності, залучати людей у свої справи, і вони із задоволенням будуть вам допомагати. На тлі такої активності можуть виникнути конфлікти з матір'ю або другою половинкою.

Бізнес. Сьогодні добре брати участь в бізнес-форумах. Відвідувати будь-які зустрічі, де будуть обговорювати бізнес-тенденції і новинки. Добре заводити нові знайомства і партнерства.

Фінанси. Оцінюйте реально ваші можливості. Буде прагнення шикануть або взяти участь в авантюрі.

Взаємини. Якщо щось потрібно зробити по дому, звільніть від цього свою половинку. Так як конфлікту в такому тандемі не уникнути сьогодні.

Здоров'я. Строго-настрого заборонений алкоголь. Дуже важко буде позначатися на серцевій системі. Сьогодні добре запланувати візит до косметолога на масаж тіла/обличчя.

Покупка. Сьогодні добре себе побалувати речами для дому: піжама, банний халат, набір для сауни, косметичні засоби для прийняття розслаблюючих ванн.

Субота, 30 липня

Сьогодні багато речей будуть вас вводити в ступор. Новини або дії деяких людей для вас будуть несподіваними і непередбачуваними.

Бізнес. Дуже складний день в частині бізнесу. Можете дізнатися про закулісні ігри партнерів, після чого буде прийнято рішення про розрив усіх домовленостей.

Фінанси. Сьогодні ви будете повністю залежні від роботи системи. Якщо є можливість перенести фінансові операції на інший день, зробіть це. Якщо справа невідкладна - запасіться терпінням.

Взаємини. "Хто старе пом'яне, тому око геть" - девіз сьогоднішнього дня. Якщо хочете уникнути виникнення конфлікту в сім'ї, намагайтеся нічого не згадувати поганого з минулого. Живіть сьогодні, хваліть і переконуйте вашу половинку, що вона/він ваше щастя.

Здоров'я. Добре сьогодні приділити увагу лікуванню очей. Побалуйте ноги масажем, різними процедурами.

Покупка. Сьогодні день практичних покупок. Не слід сьогодні планувати покупку витонченого вбрання або декору в будинок.

Неділя, 31 липня

Сьогодні день домашнього побуту і усамітнення. Добре відправитися на дачу або навести в будинку лад. У другій половині дня можна організувати зустрічі з друзями на природі.

Бізнес. Сьогодні краще не планувати зустрічі з компаньйонами, призначати ділові зустрічі і приймати глобальні рішення для бізнесу. Сьогодні день зустрічей для відпочинку і спільного спорту.

Фінанси. Сьогодні день планування. Проведіть прогноз коливання курсу валют. Розпишіть бюджет на наступний місяць. Побудуйте план фінансових операцій на тиждень.

Взаємини. Сьогодні не варто налаштовуватися на дуже романтичні зустрічі. Але організувати смачну вечерю ніхто не забороняє.

Здоров'я. Сьогодні варто утриматися від дуже гострих і жирних продуктів. Краще вживати більше свіжих овочів. М'ясом краще не зловживати.

Покупка. Сьогодні найкращий день, для покупок речей, які потрібні для виїзду на природу і пікніка, а також для садівничих робіт.