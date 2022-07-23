Знаки Зодіаку, які зустрінуть свою долю до кінця 2022-го року

Любовний гороскоп 2022 розповість про три знаки Зодіаку, які зустрінуть кохання до кінця цього року. Кому найбільше пощастить в амурних справах точно знають астрологи.

"Енергія тріо Венера, Юпітер і Меркурій дозволить вам жити в романтичній ідилії, яка змусить їх забути про розчарування минулого", - кажуть експерти.

Телець

Протягом другої половини 2022 року Тельці відкриють свої серця коханню. Вже в кінці липня енергетика тріо Венера, Марс і Уран дозволить уродженцю цього знака націлитися на людину, яка наповнить його серце любов’ю і скрасить дні.

Керований Венерою, планетою кохання, Телець буде дуже романтичним і люблячим з людиною, яка розділить їхнє життя.

Лев

Любовне життя цього знака Вогню перевернеться з ніг на голову протягом другої половини 2022 року, особливо влітку. Випадкова зустріч породжує прекрасну історію кохання. Серпень стане можливістю для уродженців цього знаку поділитися "моментами" зі своїм партнером.

Коли Лев покохає, він серйозно втягнеться у стосунки і буде дуже щедрий щодо людини, яку любить.

Стрілець

Цей любитель свободи та подорожей не уникне стріл Купідона в другій половині цього 2022 року. Прихід Меркурія в знак Лева в липні дозволить йому відчути несподіване кохання з першого погляду. Сильні емоції переповнять його серце, яке тепер буде битися лише через одну людину.

Протягом другої половини 2022 року представник цього знаку буде відданим своїм новим романтичним стосункам. Гарні моменти, які Стрілець проведе з коханою людиною, допоможе їм зблизитись і зміцнити зв'язок.