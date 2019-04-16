Погибло 500 животных: детали пожара на ферме под Львовом

Во Львовской области произошел сильный пожар на ферме, где было много животных. Часть из них погибла. Об этом сообщили в ГУ ГСЧС во Львовской области.

Трагедия произошла в селе Лещин Жидачевского района Львовской области. Пламя охватило территорию площадью в 1689 квадратных метров. На ферме в момент возгорания находилось около двух тысяч животных. Пожарные сосредоточились на том, чтобы вывести свиней из огня, а потом уже тушить пламя.

"В момент прибытия спасателей пожар распространился по покрытию здания. Основные усилия пожарные сосредоточили на спасении животных и недопущения переброски огня на соседние здания. Пожар сопровождался интенсивным выделением продуктов горения", - сказано в сообщении ГСЧС.

На ферме под Львовом погибло 500 свиней (pixabay.com)

Пожар удалось погасить только через два часа и из горящего здания удалось вывести 1100 свиней. Около 500 животных погибли. Здания фермы частично разрушено, но из работников предприятия никто не пострадал.

К ликвидации пожара были привлечены 26 спасателей и 8 единиц техники. Причины возгорания на данный момент устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Во Львове сгорела ферма со свиньями (YouTube/ГУ ДСНС у Львівській області)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Париже горел собор Нотр-Дам де Пари и показывали последствия пожара с высоты птичьего полета.

А также мы рассказывали о том, что школьники спасли ребенка из огненной ловушки и остановили пожар в лесу.