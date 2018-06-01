Погода на выходные: синоптики сообщили, где ждать дождей с грозами

Украинцев предупредили о непогоде

На выходных, 2 и 3 июня, в Украине будет теплая погода, однако ожидаются дожди с грозами. Об этом сообщает УНИАН.

В Киеве, в субботу, 2 июня, без осадков, температура воздуха ночью +16, днем +25. В воскресенье, 3 июня, столицу ожидает гроза, от +16 до +27 градусов.

Во Львове 2 июня пройдет дождь с грозой, ночью +16, днем +27. В воскресенье также ожидается гроза, от +14 до +24.

В Луцке в субботу ночью +16, днем +28, без осадков. В воскресенье ночью +14, днем +28, облачно с прояснениями.

В Виннице 2 июня без осадков, температура воздуха +13...+26 градусов. В воскресенье – гроза, до +25.

В Одессе на выходных ожидается солнечная погода. В субботу температура ночью +12, днем +24. В воскресенье +13...+25.

В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +12, днем +22. В воскресенье – облачно с прояснениями, +14...+26.

В Днепре 2 июня переменная облачность. Температура ночью +12, днем +24. В воскресенье без осадков, температура воздуха +15...+27.

Карта погоды (pogoda.unian.net)

В Симферополе в субботу будет солнечно, +7...+24. В воскресенье +9...+26, без осадков.

В Мариуполе 2 июня ожидается переменная облачность, температура ночью +10, днем +21. В воскресенье без осадков, температура до +23 градусов.

В Краматорске завтра будет солнечно, температура ночью +10, днем +23. В воскресенье до +26, без осадков.

В Северодонецке 2 июня ожидается ясная погода, температура ночью +10, днем +23. В воскресенье +13...+27, без осадков.

В Буковеле в субботу ожидается дождь, температура до +22. В воскресенье ливень, ночью +9, днем +19.

Синоптик Наталка Диденко отметила, что по состоянию на пятницу, 1 июня, в Украине ясно, сухо и солнечно.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

"От Нидерландов через Германию, Венгрию до Греции вытянулась полоса ливней и гроз. Немного оторвался от "линии партии" небольшой очаг неустойчивости к нам, на запад Украины. Прямо что-то страшное крутится над Алжиром - в смысле, грозы и ливни активные. В Испании есть несколько гроз, также в Турции, даже в традиционно курортных местах и городах - бе-бе-бе. А у нас - антициклон, хоть тресни. Сухо, ясно, солнечно. Лето", - отметила Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Ранее синоптики рассказали о погоде в июне и июле.

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