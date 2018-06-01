Погода на вихідні: синоптики повідомили, де чекати дощів з грозами

Українців попередили про негоду

На вихідні, 2 і 3 червня, в Україні буде тепла погода, однак очікуються дощі з грозами. Про це повідомляє УНІАН.

У Києві, в суботу, 2 червня, без опадів, температура повітря вночі +16, вдень +25. У неділю, 3 червня, столицю очікує гроза, від +16 до +27 градусів.

У Львові 2 червня пройде дощ з грозою, вночі +16, вдень +27. У неділю також очікується гроза, від +14 до +24.

У Луцьку в суботу вночі +16, вдень +28, без опадів. У неділю вночі +14, вдень +28, хмарно з проясненнями.

У Вінниці 2 червня без опадів, температура повітря +13...+26 градусів. У неділю – гроза, до +25.

В Одесі на вихідних очікується сонячна погода. У суботу температура вночі +12, вдень +24. У неділю +13...+25.

У Харкові в суботу без опадів, температура вночі +12, вдень +22. У неділю – хмарно з проясненнями, +14...+26.

У Дніпрі 2 червня мінлива хмарність. Температура вночі +12, вдень +24. У неділю без опадів, температура повітря +15...+27.

Карта погоди (pogoda.unian.net)

У Сімферополі в суботу буде сонячно, +7...+24. У неділю +9...+26, без опадів.

У Маріуполі 2 червня очікується мінлива хмарність, температура вночі +10, вдень +21. У неділю без опадів, температура до +23 градусів.

У Краматорську завтра буде сонячно, температура вночі +10, вдень +23. У неділю до +26, без опадів.

У Сєвєродонецьку 2 червня очікується ясна погода, температура вночі +10, вдень +23. У неділю +13...+27, без опадів.

У Буковелі в суботу очікується дощ, температура до +22. У неділю дощ, вночі +9, вдень +19.

Синоптик Наталка Діденко зазначила, що станом на п'ятницю, 1 червня, в Україні ясно, сухо і сонячно.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

"Від Нідерландів через Німеччину, Угорщину до Греції простяглася смуга злив і гроз. Трохи відірвався від "лінії партії" невеликий осередок нестійкості до нас, на захід України. Прямо щось страшне крутиться над Алжиром - в сенсі, грози і зливи активні. В Іспанії є кілька гроз, також в Туреччині, навіть у традиційно курортних місцях і містах - бе-бе-бе. А у нас - антициклон, хоч трісни. Сухо, ясно, сонячно. Літо", - зазначила Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

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