Погода на завтра: синоптики предупредили, где пройдут дожди

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Синоптики рассказали в каких регионах Украины пройдут дожди

В Украине завтра, 11 марта, на большей части территории ожидаются дожди. Солнечно и без осадков будет только юге страны. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

На Западной Украине пройдут дожди. При этом температура воздуха днем составит +8… +10 градусов по Цельсию. Ночью все еще будет прохладно - +3… +5 градусов тепла. Правда в Ужгороде ночная температура достигнет +7 градусов.

В восточных областях страны также ожидаются осадки в виде дождя. Днем воздух прогреется до +13 градусов тепла, но ночью будет холодно - всего лишь +1… +3.

В северной части Украины также пройдет дождь. Днем градусники покажут +7… +9 градусов по Цельсию. Но ночью будет не больше +3.

Погодная карта (meteo.gov.ua)

В центральной части страны синоптики обещают дождь. При этом днем воздух прогреется до +13 градусов тепла, а вот ночь будет также прохладной - +2… +4.

В южных областях погода будет солнечной и без осадков. В Одессе и Херсоне днем ожидается +15… +17 градусов тепла, ночью в Одессе до +7, а в Херсоне - до +5 градусов.

В Крыму также без осадков. Днем будет +13… +15 градусов тепла, а ночью - +5… +7.

В Киеве завтра, 11 марта, ожидается дождь. Днем температура воздуха будет на уровне +7… +9 градусов, а ночью - +1… +3. Ветер северно-западный 7-12 м/с.

Напомним, что в Западной Украине ураган вырвал деревья, обрушил крыши и даже снес железные билборды.

Ранее сообщалось, что украинцев предупредили о сильном шторме и ливне.