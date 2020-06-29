В Польше заметили НЛО: лучшее фото за последние 40 лет

В небе над Польшей заметили НЛО, которое попало на фото очевидца
В Польше заметили НЛО. Странный объект огромного размера удалось снять на фото смартфона одному из очевидцев.
Неопознанный летающий объект заметили в 280 км от столицы Польши Варшавы. Он завис над польской деревней Ястрово, пишет The Mirror.
Местный житель говорит, что в этот день ехал на велосипеде по своим делам, но обернулся, услышав странный шум. Тогда он якобы и увидел "тарелку", зависшую над посадкой.
НЛО в небе над Польшей (фото: mirror.co.uk)
Мужчине удалось сделать снимок объекта, который он передал уфологу Роберту Бернатовичу. Последний в свою очередь обратился к экс-начальнику отдела расследований Британской исследовательской ассоциации НЛО Филиппу Мэнтлу.
По словам Мэнтла, этот снимок НЛО - лучший из всех, которые он видел за последние 40 лет.
Еще один эксперт - Джейсон Глив - говорит, что снимок может быть подлинным. На фото запечатлен объект на высоте 150-200 футов (45-60 метров).
В небе над Польшей заметили НЛО (фото: mirror.co.uk)
Как мы писали ранее, НЛО в Японии попал на видео, объект покружил и растаял в небе.
Также мы сообщали, что Пентагон показал гигантский НЛО над Землей.
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Автор: Styler