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В Польше заметили НЛО: лучшее фото за последние 40 лет

STYLERЖизнь    29.06.2020 - 09:02
В Польше заметили НЛО: лучшее фото за последние 40 лет
НЛО увидели в небе над Польшей (коллаж: РБК-Украина)

В небе над Польшей заметили НЛО, которое попало на фото очевидца

В Польше заметили НЛО. Странный объект огромного размера удалось снять на фото смартфона одному из очевидцев.

Неопознанный летающий объект заметили в 280 км от столицы Польши Варшавы. Он завис над польской деревней Ястрово, пишет The Mirror.

Местный житель говорит, что в этот день ехал на велосипеде по своим делам, но обернулся, услышав странный шум. Тогда он якобы и увидел "тарелку", зависшую над посадкой.

В Польше заметили НЛО: лучшее фото за последние 40 лет

НЛО в небе над Польшей (фото: mirror.co.uk)

Мужчине удалось сделать снимок объекта, который он передал уфологу Роберту Бернатовичу. Последний в свою очередь обратился к экс-начальнику отдела расследований Британской исследовательской ассоциации НЛО Филиппу Мэнтлу.

По словам Мэнтла, этот снимок НЛО - лучший из всех, которые он видел за последние 40 лет.

Еще один эксперт - Джейсон Глив - говорит, что снимок может быть подлинным. На фото запечатлен объект на высоте 150-200 футов (45-60 метров).

В Польше заметили НЛО: лучшее фото за последние 40 лет

В небе над Польшей заметили НЛО (фото: mirror.co.uk)

Как мы писали ранее, НЛО в Японии попал на видео, объект покружил и растаял в небе.

Также мы сообщали, что Пентагон показал гигантский НЛО над Землей.

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Автор: Styler

Теги Новости Украины астрономияНЛО
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