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У Польщі помітили НЛО: найкраще фото за останні 40 років

STYLERЖиття    29.06.2020 - 09:02
У Польщі помітили НЛО: найкраще фото за останні 40 років
НЛО побачили в небі над Польщею (колаж: РБК-Україна)

У небі над Польщею помітили НЛО, яке потрапило на фото очевидця

У Польщі помітили НЛО. Дивний об'єкт величезного розміру вдалося зняти на фото смартфона одному з очевидців.

Непізнаний літаючий об'єкт помітили в 280 км від столиці Польщі Варшави. Він завис над польським селом Ястрово, пише The Mirror.

Місцевий житель говорить, що в цей день їхав на велосипеді по своїх справах, але обернувся, почувши дивний шум. Тоді він нібито побачив "тарілку", що зависла над посадкою.

У Польщі помітили НЛО: найкраще фото за останні 40 років

НЛО в небі над Польщею (фото: mirror.co.uk)

Чоловікові вдалося зробити знімок об'єкта, який він передав уфологу Роберту Бернатовичу. Останній своєю чергою звернувся до ексначальника відділу розслідувань Британської дослідницької асоціації НЛО Філіпа Ментла.

За словами Ментла, цей знімок НЛО - найкращий з усіх, які він бачив за останні 40 років.

Ще один експерт - Джейсон Глів - каже, що знімок може бути справжнім. На фото зображений об'єкт на висоті 150-200 футів (45-60 метрів).

У Польщі помітили НЛО: найкраще фото за останні 40 років

У небі над Польщею помітили НЛО (фото: mirror.co.uk)

Як ми писали раніше, НЛО в Японії потрапив на відео, об'єкт покружляв і розтанув у небі.

Також ми повідомляли, що Пентагон показав гігантський НЛО над Землею.

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Автор: Styler

Теги Новини України астрономияНЛО
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