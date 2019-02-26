Помолились за Героев: первая община Сумской области перешла к ПЦУ

Переход в ПЦУ с УПЦ МП осуществил первый приход Сумской области (коллаж: РБК-Украина)

После перехода в ПЦУ помолились за ветеранов АТО и Героев Небесной Сотни

В субботу, 23 февраля, первая церковная община Сумской области бывшего Московского патриархата перешла к Православной церкви Украины, которая сейчас проводит реформы по изменению дресс-кода для женщин-прихожанок. Об этом сообщили в пресс-центре ПЦУ Сумской области.

Община села Андрияшевка, Роменского района провела собрание, на котором единогласным решением решила присоединиться к автокефальной украинской церкви.

Известно, что на собрании присутствовал председатель поселкового совета, местный фермер, который вместе с крестьянами построил в селе храм в честь святого Архистратига Божия Михаила, местные депутаты и жители поселка.

Переход в ПЦУ с УПЦ МП осуществил первый приход Сумской области (Храм святого Архистратига Божия Михаила, фото: pravoslavya.sumy.ua)

От Сумской епархии ПЦУ на собрании присутствовал благочинный Роменского благочиния митрофорный протоиерей Игорь Каурый.

Сообщается, что после собрания состоялось чествование Героев Небесной Сотни с исполнением патриотических песен и воспоминаний участников тех событий и участников АТО.

К слову, священник одного из приходов Волынской области, община которого решила присоединиться к ПЦУ убежал от прихожан, потому что не захотел "менять веру".



Ранее мы писали, что первая община Харьковской области присоединилась к Православной церкви Украины.

А также сообщали, что после создания поместной украинской церкви к ней присоединилось уже 360 общин бывшего Московского патриархата.