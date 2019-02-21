Популярный украинский курорт уходит под воду: что происходит

Скадовску грозит серьезное подтопление

Популярный курортный город Скадовск, который находится в Джарылгацком заливе, может полностью уйти под воду.

Как пишет газета "Голос Украины", в этом населенном пункте, который имеет статус детского курорта национального значения, возрос уровень грунтовых вод на ниже расположенных улицах - сейчас они находятся на расстоянии всего от 0,15 см до 0,5 м от поверхности земли.

Специалисты бьют тревогу. Ведь в случае обильных весенних дождей мутная вода может позаливать подвалы и первые этажи жилых домов. Собственно, подобная ситуация уже случалась несколько лет назад.

Ситуация в Скадовске заставляет местные власти принимать меры по недопущению стихийного бедствия.

По словам чиновников, в курортном городке не так давно была проложена систему горизонтального дренажа. Однако ее не чистили и не восстанавливали уже два года. И теперь этим придется заняться в срочном порядке. Также власти Скадовска намерены проложить два обводные каналы и дренажи на улице Морской. Это обойдется бюджету в 583 тыс. грн.

Скадовск (фото: wikipedia.org)

Напомним, ранее специалисты подсчитали, через сколько лет из-за глобального потепления часть прибрежной Украины уйдет под воду и назвали города, которые могут пострадать.