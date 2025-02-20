До прифронтового Добропілля Фонд Ахметова передав 2 тисячі продуктових наборів

Гуманітарний рейс знову прямує на прифронтову Донеччину, у Добропілля. На борту машин - 2 тисячі продуктових наборів, які передав до міста Фонд Ріната Ахметова. Їх зможуть отримати родини з дітьми.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.