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В прифронтовое Доброполье Фонд Ахметова передал 2 тысячи продуктовых наборов

Четверг 20 февраля 2025 16:16
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В прифронтовое Доброполье Фонд Ахметова передал 2 тысячи продуктовых наборов Фото: в прифронтовое Доброполье Фонд Ахметова передал 2 тысячи продуктовых наборов (пресс-служба фонда)
Автор: Александр Мороз

Гуманитарный рейс снова направляется на прифронтовую Донетчину, в Доброполье. На борту машин - 2 тысячи продуктовых наборов, которые передал в город Фонд Рината Ахметова. Их смогут получить семьи с детьми.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.

В составе каждого набора - продукты самой первой необходимости, а именно: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.

С 2014 года Фонд передал для жителей Украины более 13 млн продуктовых наборов. Помощь предоставляется в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001, или пишите в мессенджер фонда.

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Донецкая область Ринат Ахметов
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