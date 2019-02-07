Где деньги, Дима? Гнап попал в громкий скандал

Украинцы не верят, что четыре года никто не интересовался судьбой денег

В сети разгорелся скандал вокруг одного из кандидатов в президенты Украины, бывшего сотрудника "Слідство.Інфо" Дмитрия Гнапа. Об инциденте написала журналистка "Сліство.Інфо" Анна Бабинец на своей странице в Facebook.

Она рассказала, что у коллектива произошла неприятная ситуация, которая связана с деньгами, которые почти четыре года назад агентство получило в качестве премии.

"У нас в "Слідство.Інфо" произошла неприятная ситуация и лучше, чтобы об этом рассказала я. Точнее, случилась она давно, но обнаружили мы это только сейчас. И связана она с деньгами. Почти четыре года назад наше агентство получило премию "Свободная пресса Восточной Европы -2015"", денежный приз составил 15 тысяч евро. Тогдашний руководитель "Слідство.Інфо" Дмитрий Гнап от имени команды публично заявил, что эти деньги будут потрачены на помощь армии", - написала Бабинец.

Она сообщила, что недавно к ней обратились коллеги из СМИ с вопросом о судьбе этих денег и выяснилось, что деньги поступили на банковский счет Дмитрия Гнапа, а вот на армию они перечислены так и не были.

"Все это время я была уверена, что приз действительно пошел на армию. Начали разбираться. Оказалось, что премия была переведена на банковский счет Дмитрия Гнапа (возможно, потому что счета "Слідство.Інфо" были открыты только в декабре 2015 года, а премия пришла за полгода до того). По словам Димы, 2000 евро действительно были переданы на помощь армии, 3900 евро пошли на оперативные траты (были дыры в финансировании), и 9100 евро пребывают на банковской ячейке Дмитрия", - рассказала журналистка.

Она отметила, что в ближайшие дни Дмитрий Гнап перечислит оставшиеся средства на благотворительный счет ГО "Слідство.Інфо" и команда будет решать самостоятельно, куда потратить эти деньги.

Она объяснила, что сочла необходимым заявить об этой деликатной и неприятной информации и объяснила, что команда сознательно отстраняется от политической деятельности Гнапа.

"Я считаю необходимым заявить об этом, поскольку понимаю деликатность ситуации. Учитывая, что Дмитрий теперь является политиком, его журналистские обещания могут приравнивать к политическим. И это может навредить "СлІдство.Інфо" - организации, которую я когда-то создала и сейчас развиваю. Семь месяцев назад Дмитрий оставил "Слідство.Инфо" и отправился в политику. Мы сознательно отстраняемся от политической деятельности Дмитрия, поскольку любое, даже минимальное политическое влияние нарушает стандарты профессиональной журналистики. А мы эти профессиональные стандарты уважаем больше всего", - резюмировала Бабинец.

Скриншот поста (facebook.com/anna.babinets)

В комментариях пользователи неоднозначно отреагировали на такое заявление и поинтересовались, включил ли Дмитрий Гнап эти средства в свою декларацию.

Скриншот комментариев (facebook.com/anna.babinets)

Немного позже на странице Гнапа появилось сообщение о том, куда именно были потрачены эти деньги и что он планирует сделать с тем остатком, который лежит в его ячейке.

Скриншот поста (facebook.com/gnap.ua)

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