Притягивают опасность: с какими знаками Зодиака стоит быть начеку

Фото: коллаж РБК-Украина

Астрологи назвали самые опасные знаки Зодиака

Самые опасные знаки Зодиака не только любят рисковать и не считаться с опасностью сами, но и разжечь у других подобный азарт. Иногда это может привести к совершению сомнительных поступков, а к нарушителям закона ни звезды, ни Фемида не благосклонны.

Астрологи выделили знаки Зодиака, про кторых можно сказать - им "сам черт не брат".

Овен

Родившимся под созвездием Овна скучно без приключений. Представители этого знака Зодиака любят рисковать и играть на грани фола. Также Овны не избегают драки и не склонны долго думать о последствиях. Их жизненное кредо - бороться за свое право нарушать правила. В то же время импульсивность и бесшабашность Овнов добавляет им свой шарм, который притягивает к ним других людей (как в поговорке про бабочку, которая летит на огонь).

Дева

Представители этого знака Зодиака способны своим смиренным видом ввести вас в заблуждение, хотя Девы тем временем просто тихо и кропотливо могут обдумывать дерзкие планы. Аппетиты у них не маленькие, и если Девы намерены осуществить некий преступный замысел, то играют по-крупному. Так что эти прирожденные аналитики способны удивлять простаков.

Телец

Тельцы ломают препятствия на своем пути и благодаря напору и упрямству способны добиваться желаемого, даже когда это ущемляет интересы других людей. Родившимся под созвездием Тельца присуща ревнивость и стремление обладать желанным единоправно. А за свое представители этого знака Зодиака будут стоять крепко, и горе ждет наглецов, покусившихся на собственность Тельцов. Звезды "подарили" им привычку искать легкий выход из ситуаций, и опасения преступить закон не всегда могут удержать Тельцов от не совсем законных поступков.

Иллюстративное фото: Телец (pixabay/darkmoon1968)

Стрелец

Родившиеся под созвездием Стрельцов не терпят, когда им что-либо навязывают. Дерзкие и независимые, представители этого знака Зодиака не терпят контроль, а законы нередко так и рассматривают. Они упрямы, импульсивны и не считаются с людьми, которые пытаются их вразумить. В то же время лидерские качества Стрельцов притягивают к ним людей, которые привыкли полагаться на твердость и стойкость позиций.

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