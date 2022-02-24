Эти привычные вещи перед сном приводят к бессоннице: вы удивитесь, узнав правду

По словам специалистов, "зависимость" от ежевечерних ритуалов перед сном или определенных атрибутов для сна, например, любимая подушка или теплые солевые ванны, снотворные средства могут спровоцировать тревогу и даже бессонницу.

По мнению экспертов, ночью перед важным событием, если начать привычный ритуал перед сном, он может вызвать беспокойство, которое будет иметь накопительный эффект.

Вечерние привычки могут помешать уснуть и выспаться (www.pexels.com)

"Чем больше вы беспокоитесь о том, что не спите, тем меньше вы спите. Но чем меньше вы спите, тем больше вы беспокоитесь", - утверждают эксперты.

Строгое следование ритуалу от вечера к вечеру добавляет дополнительный уровень стресса, если вы испытываете острую сделать привычные вещи, чтобы заснуть.

Страдающие бессонницей могут ложиться спать гораздо позже, чтобы выполнить свои ритуалы, несмотря на усталость.

Если вы уже "нащупали" режим сна, который работает, изменение лишь одной составляющей в привычном подготовительном ритуале может легко привести к бессоннице.

"Беспокойство о том, как плохо вы спали, или представление о том, как будет плохо, если вы не уснете, только повышает уровень возбуждения нервной системы", - отмечают специалисты.

Как прогнать беспокойство и уснуть

Вместо того чтобы придерживаться ритуала и повторят одни и те же действия от вечера к вечеру, старайтесь ложиться спать примерно в одно и то же время каждую ночь и расслабиться, вместо того, чтобы концентрироваться на процессе засыпания.

Когда вы почувствовали беспокойство, сосредоточьтесь на своем теле. Ощутите мягкость одеяла, которое прикасается к пальцам ног или сфокусируйтесь на дыхании – такие простые вещ помогут вам "заземлиться".

Не давайте разуму вновь закрутить вас в водоворот мыслей, а переключите внимание на тело.