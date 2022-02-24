Ці звичні речі перед сном призводять до безсоння: ви здивуєтеся, дізнавшись правду

За словами фахівців, "залежність" від щовечірніх ритуалів перед сном або певних атрибутів для сну, наприклад, улюблена подушка або теплі сольові ванни, снодійні засоби можуть спровокувати тривогу і навіть безсоння.

На думку експертів, вночі перед важливою подією, якщо почати звичний ритуал перед сном, він може викликати занепокоєння, яке буде мати накопичувальний ефект.

Вечірні звички можуть перешкодити заснути та виспатися (www.pexels.com)

"Чим більше ви турбуєтеся про те, що не спите, тим менше ви спите. Але чим менше ви спите, тим більше ви турбуєтеся", - стверджують експерти.

Суворе дотримання ритуалу від вечора до вечора додає додатковий рівень стресу, якщо ви відчуваєте гостру потребу зробити звичні речі, щоб заснути.

Ті, хто страждає безсонням можуть лягати спати набагато пізніше, щоб виконати свої ритуали попри втому.

Якщо ви вже "намацали" режим сну, який працює, зміна лише однієї складової у звичному підготовчому ритуалі може легко привести до безсоння.

"Занепокоєння про те, як погано ви спали, або уявлення про те, як буде погано, якщо ви не заснете, тільки підвищує рівень збудження нервової системи", - зазначають фахівці.

Як прогнати занепокоєння і заснути

Замість того, щоб дотримуватися ритуалу і повторять одні й ті ж дії від вечора до вечора, намагайтеся лягати спати приблизно в один і той же час щоночі та розслабитися, замість того, щоб концентруватися на процесі засипання.

Коли ви відчули занепокоєння, зосередьтеся на своєму тілі. Відчуйте м'якість ковдри, що торкається до пальців ніг або сфокусуйтеся на диханні – такі прості речі допоможуть вам "заземлитися".

Не давайте розуму знову закрутити вас у вир думок, а перенесіть увагу на тіло.