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Эти продукты могут продлить молодость: доступны каждому украинцу

STYLERЖизнь    09.06.2020 - 08:02
Эти продукты могут продлить молодость: доступны каждому украинцу
Названы продукты, что продлевают молодость (фото: freepik)

Диетологи назвали топ-продуктов, которые продлят вашу молодость

Некоторые пищевые продукты способны не только положительно влиять на работу человеческого организма, но и обладают поистине волшебными способностями.

В перечень суперфудов входят ягоды, овощи, напитки и другие продукты. Про пользу некоторых из них рассказала фитнес-диетолог и нутрициолог Анна Елькина в Instagram.

Голубика

Эта чудо-ягода обладает свойством улучшать работу мозга, поддерживать здоровую микробиоту кишечника, снижать повышенный холестерин, стимулировать обменные процессы. В голубике содержаться антиоксиданты, что является профилактикой онкоболезней.

Эти продукты могут продлить молодость: доступны каждому украинцу

Голубика (фото: pixabay.com)

Брокколи

Диетолог говорит, что овощ также поможет оставаться в отличной физической форме, свойственной молодому организму. Потребление брокколи поможет с детоксом, насытит организм важнейшими минералами, такие, как кальций, калий, фосфор, магний. В рационе брокколи много не бывает - овощ следует употреблять не реже 3-4 раз в неделю.

Зеленый чай

Отодвинет старение и качественный зеленый чай, уверена диетолог. Напиток нужно употреблять каждый день до одного литра. Чай поможет обеспечить организм антиоксидантами и снизить риск инсульта.

Жирная рыба

Молодость организма эффективно продолжает жирная рыба, богатая омега-3 жирными кислотами: семга, тунец, сельдь, скумбрия. Жирные кислоты обладают способностью подавлять воспалительные реакции, что помогает предотвратить развитие рака, болезней сердечно-сосудистой системы.

Ранее мы описывали невероятные факты о продуктах, которые мы едим каждый день.

Также сообщалось, что в Украине магазины заполонил "технический картофель", можно ли его есть.

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Автор: Светлана Мащенко

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