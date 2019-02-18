Профессия мечты: NASA пригласит для полета на Марс клоуна

Ученый объяснил, для чего люди таких профессий необходимы в команде космического корабля

Для того, чтобы экипаж космического корабля не конфликтовал и находился в хорошем рабочем состоянии, на борту обязательно должен присутствовать комик или клоун. Такое мнение высказал антрополог из Университета Флориды Джеффри Джонсон, пишет издание The Guardian.

Джеффри Джонсон уже четыре года сотрудничает с NASA и занимается изучением работы команды в замкнутом пространстве. Он в течении долгого времени наблюдал, как ведут себя исследователи в группах на Южном полюсе.

По мнению антрополога, для успешного функционирования экипажа в замкнутых условиях, на борту обязательно должен быть человек, который будет выполнять совсем другие социальные роли – лидера, клоуна, комика, рассказчика или миротворца.

"Эти роли неформальные, они появляются в середине группы сами собой. Но интересно то, что, если в группе сложилась правильная комбинация, дела идут хорошо. А если нет, то группа работает очень плохо", - отметил Джонсон.

Он провел наблюдения за четырьмя группами астронавтов, которые провели в симуляторе космического корабля от 30 до 60 дней и считает, что во время первого полета на Марс, который запланирован на 2033 год в команде обязательно должен присутствовать хотя бы один член экипажа, который сможет разрядить обстановку.

Дело в том, что полет на Марс займет только восемь месяцев в одну сторону и за такой длительный период на борту корабля неизбежно будут происходить конфликты.

"Это люди, которые способны собрать всех вместе, преодолеть разрывы, когда возникнет напряженность, и действительно поднять моральный дух", - объяснил антрополог важность комика в экипаже.

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