Что происходит с ценами на продукты в Украине: в НБУ сделали заявление

Цены на продукты в Украине изменились за месяц: всего за май продукты подорожали на 0,6%. Рост стоимости продуктов питания наблюдался еще с апреля, но небольшими темпами – на 0,2-0,3%. Сейчас продукты питания вторую неделю сохраняют стабильность в цене. Об этом говорится в еженедельном отчете Нацбанка Украины.

Как изменились цены за май

Всего за месяц продукты питания подорожали на 0,6%, констатируется в сообщении.

Отмечается, что подорожали хлеб (+0,2%), мясо (+0,5%), рыба (+0,4%), молоко (+ 0,4%), кондитерские изделия из сахара (+0,7%) и безалкогольные напитки (+2,5%). Алкоголь, табачные изделия, бытовая техника, товары для поддержания чистоты и товары личной гигиены выросли в цене на 0,4%, 0,2%, 0,1%, 2,5% и 1,1% соответственно.

При этом по данным НБУ продолжается снижение цен на фрукты (-1,1%), овощи (-3,2%), макаронные изделия (-0,1%), яйца (-0,2%), а также на муку и крупы (-0 2%).

НБУ отметил, что цены на лекарства продолжили снижаться под влиянием рыночных факторов, в частности стабильной ситуации на валютном рынке, а также сезонного снижения спроса.

Цены на топливо практически не изменились, тогда как автомобильный газ продолжил несколько дорожать из-за роста спроса.

Напомним, что ранее МАУ заявила о новых ценах после карантина.

Ранее мы писали, на какие продукты в Украине снижаются цены.