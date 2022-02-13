Просто объедение: ватрушки за 20 минут из неожиданных продуктов

Блюда-"пятиминутки" всегда привлекают простотой и скоростью приготовления, это особенно ценно в условиях занятости, когда дорога каждая минут. Любители ватрушек и творога явно оценят быстрое в приготовлении и оригинальное блюдо, которое, к тому же еще и бюджетное.
Фуд-блогер Юлия в TikTok рассказала, как приготовить вкусные мини-ватрушки в бубликах.
Ингредиенты:
Для начинки:
Приготовление:
1.Сушки залить молоком, дать настоятся 2 часа.
2.Приготовить начинку. Смешать творог, яйцо и сахар.
3.Начинить сушки творожной начинкой. Выложить на застеленный пергаментом противень.
4.Духовку разогреть до 180 градусов. Выпекать мини-ватрушки 15-20 мин.
@mytasty
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