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Просто объедение: ватрушки за 20 минут из неожиданных продуктов

Автор: Ольвия Агаркова

Блюда-"пятиминутки" всегда привлекают простотой и скоростью приготовления, это особенно ценно в условиях занятости, когда дорога каждая минут. Любители ватрушек и творога явно оценят быстрое в приготовлении и оригинальное блюдо, которое, к тому же еще и бюджетное.

Фуд-блогер Юлия в TikTok рассказала, как приготовить вкусные мини-ватрушки в бубликах.

Мини-ватрушки в сушках

Ингредиенты:

  • 200 гр сушек
  • 300 мл молока

Для начинки:

  • 200 гр творога
  • 1 яйцо
  • 2 ст.л. сахара

Приготовление:

1.Сушки залить молоком, дать настоятся 2 часа.

2.Приготовить начинку. Смешать творог, яйцо и сахар.

3.Начинить сушки творожной начинкой. Выложить на застеленный пергаментом противень.

4.Духовку разогреть до 180 градусов. Выпекать мини-ватрушки 15-20 мин.

@mytasty

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