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Просто смакота: ватрушки за 20 хвилин з несподіваних продуктів

Автор: Ольвія Агаркова

Страви-"п'ятихвилинки" завжди приваблюють простотою і швидкістю приготування, це особливо цінно в умовах зайнятості, коли дорога кожна хвилин. Любителі ватрушок і сиру явно оцінять швидку в приготуванні та оригінальну страву, яка, до того ж ще й бюджетна.

Фуд-блогер Юлія в TikTok розповіла, як приготувати смачні міні-ватрушки в бубликах.

Міні-ватрушки в сушках

Інгредієнти:

  • 200 гр сушок
  • 300 мл молока

Для начинки:

  • 200 гр сиру
  • 1 яйце
  • 2 ст. л. цукру

Приготування:

1.Сушки залити молоком, дати настоятися 2 години.

2.Приготувати начинку. Змішати сир, яйце і цукор.

3.Начинити сушки сирною начинкою. Викласти на застелене пергаментом деко.

4.Духовку розігріти до 180 градусів. Випікати міні-ватрушки 15-20 хв.

@mytasty

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