Просто смакота: ватрушки за 20 хвилин з несподіваних продуктів

Страви-"п'ятихвилинки" завжди приваблюють простотою і швидкістю приготування, це особливо цінно в умовах зайнятості, коли дорога кожна хвилин. Любителі ватрушок і сиру явно оцінять швидку в приготуванні та оригінальну страву, яка, до того ж ще й бюджетна.
Фуд-блогер Юлія в TikTok розповіла, як приготувати смачні міні-ватрушки в бубликах.
Інгредієнти:
Для начинки:
Приготування:
1.Сушки залити молоком, дати настоятися 2 години.
2.Приготувати начинку. Змішати сир, яйце і цукор.
3.Начинити сушки сирною начинкою. Викласти на застелене пергаментом деко.
4.Духовку розігріти до 180 градусів. Випікати міні-ватрушки 15-20 хв.
@mytasty
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