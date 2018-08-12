"Простые вещи спасают жизнь": украинцам напомнили о правилах поведения на водоемах

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Во время отдыха не стоит забывать об элементарных правилах безопасности

Украинцам напомнили о правилах безопасного поведения на водоемах.

Так, в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям отметили, что во время отдыха не стоит забывать об элементарных правилах безопасности.

Видео: РБК-Украина

"Конечно, летом хочется как можно больше времени провести у реки или на море. Но даже там не забывайте об элементарных правилах безопасности - в воду следует входить неспешно, не нырять на "диких" пляжах и в незнакомых местах, не употребляйте спиртные напитки на пляже, выбирайте надежные плавсредства. Простые вещи спасают жизнь", - отметили в ГСЧС.

Украинцам напомнили о безопасном поведении на водоемах (facebook.com/DsnsZakarpattya)

Украинцам напомнили о безопасном поведении на водоемах (facebook.com/DsnsZakarpattya)

Напомним, что специалисты министерства охраны здоровья напомнили украинцам список правил, которые уберегут отдыхающих от различных неприятностей на воде. В частности, они посоветовали плавать только в светлое время суток, в спокойную и безветренную погоду, при температуре воды не ниже +17 градусов и воздуха не ниже +20 градусов.

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