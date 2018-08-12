"Прості речі рятують життя": українцям нагадали про правила поведінки на водоймах

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Під час відпочинку не варто забувати про елементарні правила безпеки

Українцям нагадали про правила безпечної поведінки на водоймах.

Так, у Державній службі України з надзвичайних ситуацій відзначили, що під час відпочинку не варто забувати про елементарні правила безпеки.

Відео: РБК-Україна

"Звичайно, влітку хочеться якомога більше часу провести біля річки або на морі. Але навіть там не забувайте про елементарні правила безпеки - у воду слід входити неспішно, не пірнати на "диких" пляжах і в незнайомих місцях, не вживайте спиртні напої на пляжі, вибирайте надійні плавзасоби. Прості речі рятують життя", - зазначили в ДСНС.

Українцям нагадали про безпечну поведінку на водоймах (facebook.com/DsnsZakarpattya)

Українцям нагадали про безпечну поведінку на водоймах (facebook.com/DsnsZakarpattya)

Нагадаємо, що фахівці міністерства охорони здоров'я нагадали українцям список правил, які вбережуть відпочиваючих від різних неприємностей на воді. Зокрема, вони порадили плавати тільки в світлий час доби, у спокійну і безвітряну погоду, при температурі води не нижче +17 градусів і повітря не нижче +20 градусів.

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