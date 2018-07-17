"Прям как танковый военный автосалон": видеоблогеры пробрались на территорию, где находится более 300 танков (видео)

Скриншот видео (youtube.com/DIMA TOTAL)

Они сообщили, что им никто не воспрепятствовал

В Харькове два видеоблогера-руфера проникли на территорию одно из предприятий, где находилось несколько сотен старых и десяток новых танков. Соответствующее видео опубликовал на YouTube-канале один из парней Dima Total.

"На заброшенной военной базе мы нашли новые танки! Сегодня, как и всегда, мы ходили по заброшенным и полузаброшенным объектам в поисках бункера, бомбоубежища или чего-то такого необычного.. И тут мы нашли около 300 старых советских танков, но когда прошли между ними дальше, то там еще было штук 10 именно новых танков и грузовик, который и привез их туда. Выглядело это прям как танковый военный автосалон! На них были бирки-пломбы, техника без пробега", - написано в описании к видео.

Видео: блогеры пробрались на территорию с танками (youtube.com/DIMA TOTAL)

Также они сообщили, что нашли и сам бункер, где, по их словам, было все обновлено. "Самые новые противогазы гп7, свежайшие, общей стоимостью на миллион рублей (или 450 тыс. грн.)", - сказано в публикации.

Блогеры подметили, что разгуливать по территории им никто не помешал и не противодействовал их поступку.

На кадрах можно заметить то, что охраны действительно нет, а сторожевая вышка полуразрушена.

В видеозаписи также сообщается, что состав танковой техники расположен в 500 метрах от ж/д станции Харьков-Сортировочный, где начинается территория Харьковского бронетанкового завода.

Позже в Министерстве обороны Украины на официальной странице в Facebook объяснили, что запись блогеры сделали не на покинутой военной базе, а на территории одного из предприятий в Харькове.

"В связи с распространением в сети Интернет большого количества сообщений и комментариев относительно публикации на Youtube видеоролика с военной техникой, расположенной якобы на территории "покинутой военной базы", Министерство обороны Украины сообщает. Указанный ролик снят на территории одного из предприятий в Харькове, а не в одной из воинских частей Вооруженных Сил Украины", - сказано в сообщении.

Скриншот поста (facebook.com/theministryofdefence.ua)

Напомним, в городе Новый Роздол Львовской области воры пробрались в помещение морга городской больницы, которая располагается на улице Винниченко, 37, и обокрали его.

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