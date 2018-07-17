"Прям як танковий військовий автосалон": відеоблогери пробралися на територію, де знаходиться більше 300 танків (відео)

Скріншот відео (youtube.com/DIMA TOTAL)

Вони повідомили, що їм ніхто не перешкодив

У Харкові два відеоблогери-руфери проникли на територію одного з підприємств, де перебувало кілька сотень старих і десяток нових танків. Відповідне відео опублікував на YouTube-каналі один з хлопців Dima Total.

"На покинутій військовій базі ми знайшли нові танки! Сьогодні, як і завжди, ми ходили по покинутим і напівпокинутим об'єктах у пошуках бункера, бомбосховища або чогось такого незвичайного.. І тут ми знайшли близько 300 старих радянських танків, але коли пройшли між ними далі, то там ще було штук 10 саме нових танків і вантажівка, яка і привезла їх туди. Виглядало це прям як танковий військовий автосалон! На них були бирки-пломби, техніка без пробігу", - написано в описі до відео.

Відео: блогери пробралися на територію з танками (youtube.com/DIMA TOTAL)

Також вони повідомили, що знайшли і сам бункер, де, за їх словами, все було оновлено. "Самі нові протигази гп7, найсвіжіші, загальною вартістю на мільйон рублів (або 450 тис. грн.)", - сказано в публікації.

Блогери помітили, що розгулювати по території їм ніхто не завадив і не протидіяв їх вчинку.

На кадрах можна помітити те, що дійсно охорони немає, а сторожова вишка напівзруйнована.

У відеозаписі також повідомляється, що склад танкової техніки розташований в 500 метрах від ж/д станції Харків-Сортувальний, де починається територія Харківського бронетанкового заводу.

Пізніше в Міністерстві оборони України на офіційній сторінці в Facebook пояснили, що запис блогери зробили не на покинутій військовій базі, а на території одного з підприємств в Харкові.

"У зв'язку з поширенням в мережі Інтернет великої кількості повідомлень і коментарів щодо публікації на Youtube відеоролика з військовою технікою, розташованої нібито на території "покинутої військової бази", Міністерство оборони України повідомляє. Зазначений ролик знятий на території одного з підприємств в Харкові, а не в одній із військових частин Збройних Сил України", - сказано в повідомленні.

Скріншот поста (facebook.com/theministryofdefence.ua)

Нагадаємо, в місті Новий Роздол у Львівській області злодії пробралися в приміщення моргу міської лікарні, яка розташовується на вулиці Винниченка, 37, та обікрали його.

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