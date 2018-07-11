Во Львовской области обокрали морг

Фото: РБК-Украина

В больнице рассказали о вопиющей краже

В городе Новый Роздол Львовской области воры пробрались в помещение морга городской больницы, которая располагается на улице Винниченко, 37. Об этом сообщает "Четверта студія".

Работники Новороздольской больницы рассказали, что с территории медицинского учреждения украли несколько метров трубы из канализационного коллектора инфекционного отделения и часть парапетной жести из помещения морга. Количество похищенного и сумма ущерба устанавливается. Медики обратились к правоохранителям.

Информацию о краже подтвердили в отделе коммуникации полиции Львовской области. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 185 УК Украины (кража, совершенная повторно или по предварительному сговору группой лиц). Злоумышленникам грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Количество похищенного и сумма нанесенного медучреждению ущерба устанавливается.

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