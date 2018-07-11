У Львівській області обікрали морг

Фото: РБК-Україна

У лікарні розповіли про кричущу крадіжку

У місті Новий Розділ Львівської області злодії пробралися в приміщення моргу міської лікарні, яка розташовується на вулиці Винниченка, 37. Про це повідомляє "Четверта студія".

Працівники Новороздільської лікарні розповіли, що з території медичного закладу вкрали кілька метрів труби з каналізаційного колектора інфекційного відділення і частину парапетной жерсті з приміщення моргу. Кількість викраденого і сума збитку встановлюється. Медики звернулися до правоохоронців.

Інформацію про крадіжку підтвердили у відділі комунікації поліції Львівської області. За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч.2 ст. 185 КК України (крадіжка, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб). Зловмисникам загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Кількість викраденого і сума завданих медустанові збитків встановлюється.

Раніше повідомлялося, що в Києві дві ромки серед білого дня пограбували дівчинку.

Дівчинка йшла біля Національного інституту раку біля станції метро Васильківська, де до неї причепилися дві ромки і пограбували.

Хайп таксі # 12 з чого потрібно почати змінювати країну (відео: РБК-Україна)