Я бы с радостью: украинская спортсменка удивила пророссийским заявлением

Фото: Биатлонистка Юлия Журавок (коллаж РБК-Украина)

Украинская спортсменка заявила, что охотно выступала бы в России на соревнованиях

Известная украинская спортсменка, биатлонистка Юлия Журавок заявила, что с радостью бы выступила на Универсиаде в российском городе Красноярск. Недавно она завоевала серебро в индивидуальной гонке на чемпионате Европы в Раубичах.

"Если честно, я еще до конца не знаю, поедем или нет. Если нет... Я вообще все это не понимаю. Я бы с радостью ездила и выступала и в России, и в остальных местах.

Тем более мы, спортсмены, дружим с россиянами. Я особенно дружу с Викторией Сливко. Мы дружим и общаемся, проблем нет никаких", – приводят цитату спорстменки "РИА Новости".

Фото: Украинская спортсменка Юлия Журавок (instagram.com/mybiathlonua)

Ранее стало известно, что украинская команда пропустит Универсиаду. Заместитель министра молодежи и спорта Украины Игорь Гоцул сказал, что украинская сторона не будет принимать участия в зимней Универсиаде-2019, которая состоится в Красноярске с 2 по 12 марта.

Напомним, ранее украинский музыкант, телеведущий и блогер Владимир Дантес удивил фанов оригинальным заявлением.

Также мы писали о том, что известный украинский телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк высказался по поводу украинских артистов, которые выступают в РФ. Как известно, Игорь Кондратюк всегда отличался активной и принципиальной позицией, особенно в условиях гибридной войны, которую ведет Россия против Украины.