Резников объяснил, как можно помочь силам обороны
Фото: Алексей Резников (facebook.com/reznikovoleksii)
Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к украинцам и обьяснил, как можно помочь нашим силам обороны.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Особую просьбу Резников озвучил для жителей украинских сел и небольших городков, а также всех, у кого есть подходящий случай.
"Если мимо вас прошла колонна русской бронетехники, за ней через некоторое время идти колонна с топливом. Задержите или сожгите ее", – призвал министр обороны.
Российские танки просто остановятся, наши войска их захватят и используют против неприятеля, пояснил он.
Ранее сообщалось, что в "УДАРе" выложили рецепт Молотова и инструкцию для его использования.
Мы также писали, что в Киеве изменили время комендантского часа, он начнется раньше.