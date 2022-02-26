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Резніков пояснив, як можна допомогти силам оборони

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Субота 26 лютого 2022 14:21
Резніков пояснив, як можна допомогти силам оборони Фото: Олексій Резніков (facebook.com/reznikovoleksii)
Автор: Марина Настевич

Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до українців і пояснив, як можна допомогти нашим силам оборони.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Особливе прохання Резніков озвучив для жителів українських сіл і невеликих містечок, а також всіх, у кого є відповідний випадок.

"Якщо повз вас пройшла колона російської бронетехніки, за нею через деякий час бути йти колона з паливом. Затримайте або спаліть її", - закликав міністр оборони.

Російські танки просто зупиняться, наші війська їх захоплять і використають проти ворога, пояснив він.

Раніше повідомлялося, що в "Ударі" виклали рецепт Молотова та інструкцію для його використання.

Ми також писали, що в Києві змінили час комендантської години, вона почнеться раніше.

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