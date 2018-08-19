Родители спали рядом: в Киеве на мусорнике полиция нашла новорожденного ребенка (фото)

Фото: (facebook.com/KyivOperativ)

Полиция прибыла по вызову местного жителя, обнаружившего младенца

Недавно в Киеве в Шевченковском районе города по адресу Андрющенко, 4б в одном из мусорников при жилых домах был найден новорожденный ребенок. Тело малыша нашел местный житель, сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

Мальчику было всего два дня. В полиции рассказывают, что наряд прибыл по вызову очевидца. По приезду сотрудников правоохранительных органов к силовикам подбежал мужчина, который сообщил о странном свертке.

"Правоохранители заглянули внутрь и увидели там ребенка. Они начали оказывать первую помощь и срочно вызвали скорую. К сожалению, врачи лишь констатировали смерть", — говорится в сообщении.

Фото: (facebook.com/KyivOperativ)

Позднее стало известно о самих родителях. Ими оказалась пара, которая спала вблизи мусоросборников в алкогольном опьянении. На месте работают правоохранители.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/KyivOperativ

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