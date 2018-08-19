Батьки спали поруч: у Києві на смітнику поліція знайшла новонароджену дитину (фото)

Фото: (facebook.com/KyivOperativ)

Поліція прибула за викликом місцевого жителя, який виявив немовля

Нещодавно у Києві в Шевченківському районі міста за адресою Андрющенко, 4б в одному зі смітників при житлових будинках було знайдено немовля. Тіло малюка знайшов місцевий житель, повідомляє "Київ Оперативний" у Facebook.

Хлопчикові було всього два дні. У поліції розповідають, що наряд прибув за викликом очевидця. По приїзду співробітників правоохоронних органів до силовиків підбіг чоловік, який повідомив про дивну згортку.

"Правоохоронці зазирнули всередину і побачили там дитину. Вони почали надавати першу допомогу і терміново викликали швидку. На жаль, лікарі лише констатували смерть", — йдеться в повідомленні.

Фото: (facebook.com/KyivOperativ)

Пізніше стало відомо про самих батьків. Ними виявилися пара, яка спала поблизу сміттєзбірників в алкогольному сп'янінні. На місці працюють правоохоронці.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/KyivOperativ

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