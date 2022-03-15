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В России покупатели уже дерутся за продукты: видео из разных городов

Новина українською →
Россия, Вторник 15 марта 2022 12:27
В России покупатели уже дерутся за продукты: видео из разных городов В РФ люди дерутся за сахар в магазинах (коллаж: Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

Жители разных городов России продолжают скупать сахар, гречку, соль и спички. Полки как небольших магазинов, так и сетевых супермаркетов пустеют на глазах. Россияне обозлены и сгоняют свои эмоции на окружающих.

Так, в сети появляются видео, как жители страны-агрессора, многие из которых поддерживают вторжение РФ в Украину, устраивают драки за продукты питания.

В одном из популярных супермаркетов Москвы покупатели устроили потасовку за сахар.

Также подобные "битвы за продукты" наблюдаются в других регионах РФ.

Например, в городе Маркс. Там, в магазине "Победа" местные жители тоже со скандалами "побеждали" продуктовые полки.

В Краснодаре люди тоже почувствовали на себе санкции - в магазинах разметают продукты питания за считанные часы.

Кроме того, следует обратить внимание и на то, что в магазинах Приморья ограничили норму продажи продуктов: сахар, соль, крупы и макароны отпускают не больше чем по два килограмма в одни руки.

В столице РФ покупателям даже вторую пачку гороха не продают (только двумя чеками).

А в Волгограде вообще вторую неделю нет сахара.

"Как же быстро проходит страна с Путиным и ядерными ракетами от заявлений "мы сейчас весь мир на колени поставим, трепещи, НАТО" до "не больше двух килограммов макарон в одни руки!", - высмеял ситуацию в российских магазинах в своем Telegram-канале советник министра МВД Антон Геращенко.

Ранее Илон Маск ответил Рогозину, потроллив снимком Путина на медведе.

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