У Росії покупці вже б'ються за продукти: відео з різних міст

Жителі різних міст Росії продовжують скуповувати цукор, гречку, сіль і сірники. Полиці як невеликих магазинів, так і мережевих супермаркетів порожніють на очах. Росіяни розлючені і зганяють свої емоції на оточуючих.

Так, у мережі з'являються відео, як жителі країни-агресора, багато з яких підтримують вторгнення РФ в Україну, влаштовують бійки за продукти харчування.

В одному з популярних супермаркетів Москви покупці влаштували бійку за цукор.

Також такі "битви за продукти" спостерігаються в інших регіонах РФ.

Наприклад, у місті Маркс. Там, у магазині "Перемога", місцеві жителі теж зі скандалами "перемагали" продуктові полиці.

Эта #битвазапродукты по Фрейду. Магазин "Победа", город Маркс, ул. Ленина... Русские могут воевать только с продуктовыми полками. И даже там проигрывают.#санкции работают pic.twitter.com/U4XFZIBiGK — Катруся Косач (@KatrusaKosac) March 15, 2022

У Краснодарі люди теж відчули на собі санкції - у магазинах розмітають продукти харчування за лічені години.

#битвазапродукты в супермаркете Магнит. Это Краснодар (м-н Гидростроителей). Ну ничего, скоро весь Краснодарский край вернется в лоно Украины. Потерпите еще немного. А лучше - не терпите, а снесите вашего фюрера! #санкции работают! pic.twitter.com/LNLZLOn68m — Катруся Косач (@KatrusaKosac) March 15, 2022

Крім того, слід звернути увагу і на те, що в магазинах Примор'я обмежили норму продажу продуктів: цукор, сіль, крупи та макарони відпускають не більше ніж по два кілограми в одні руки.

У столиці РФ покупцям навіть другу пачку гороху не продають (тільки двома чеками).

А у Волгограді взагалі другий тиждень немає цукру.

"Як же швидко проходить країна з Путіним та ядерними ракетами від заяв "ми зараз весь світ на коліна поставимо, тремти, НАТО" до "не більше двох кілограмів макаронів в одні руки!", - висміяв ситуацію в російських магазинах у своєму Telegram-каналі радник міністра МВС Антон Геращенко.